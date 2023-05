Zoran Šprajc pokazao koliko je platio pet gemišta na Jadranu i izazvao polemiku

Urednik i voditelj RTL-ove emisije „Stanje nacije“ Zoran Špajc na društvenim mrežama objavio je fotografiju iz jednog bara na plaži u Novalji na Pagu.

- „Cijene na Jadranu divljaju“! Cijene na Jadranu: litra i voda u Beach baru u Novalji 101 kn, napisao je Šprajc pored računa za 5 gemišta, koje je platio 13.50 eura. Htio je tako kazati kako to po njemu nije skupo, no našlo se onih kojima je i to bilo skupo.

Odmah nakon objave uslijedila je rasprava. Pratitelji su prvo Šprajca upozorili kako to nije litra i voda, jer je vino u gemištu već pomiješano s vodom.

- Nije voda skupa nego smo mi siromašni...Osim onih koji kupe tu vodu, a mi koji nećemo ili ne možemo kupiti tu famoznu bocu vode nismo njima niti interesantni... Kao ni oni nama, tako da što se mene tiče nek je stavi i 50 eura potpuno mi je svejedno - poručio mu je jedan pratitelj.

- Jedino se Bosanci ne žale na cijene na Jadranu, ono što ima to se i potroši. Ova prestižna elita iz EU što bi izas*ali to bi i pojeli, samo da ne košta – piše u drugom komentaru.