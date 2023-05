Na sjeveru Kosova jutros mirno: Vučić danas na sastanku s ambasadorima zemalja

- Iako smo mjesecima govorili da Albin Kurti ima samo jednu želju, da izazove sukobe na Kosovu, da dovede do krvoprolića cijeli region, malo ko je želio da čuje istinu, i malo ko je htio da razumije, šta je suština svega što se na Kosovu događa. U posljednja tri i dana i ćorav i politički nepismen čovjek mogao je da vidi šta je pripremano za danas, sve u organizaciji Kurtija, sve sa njegovom željom da dođe do velikog sukoba Srba i NATO-a, a on koji je jedini krivac da pere pilatovske ruke i da kaže kako to sa njima nema veze - rekao je sinoć prilikom vanrednog obraćanja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pripadnici KFOR-a bili su i jučer raspoređeni i u Leposaviću i Zubinom Potoku.