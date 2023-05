Vučić o Kurtiju: Pozivam još jednom zemlje Kvinte da urazume svoje čedo

Sastanak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića s ambasadorima zemalja Kvinte – Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije je završen, a njemu su prisustvovali i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Vučić je sinoć pozvao međunarodnu zajednicu da urazumi premijera Albina Kurtija, ali ne saopćenjima poslije kojih mu daju viznu liberalizaciju i članstvo u Vijeću Evrope bez formiranja ZSO.

Sačuvati mir

- Pozivam još jednom zemlje Kvinte da urazume svoje čedo, jer to čedo može da izazove takvo čudo kakvo niko drugi nije izazvao. Zato i beskrajno molim da to urade, jer Srbi i Srbija hoće mir i ne tražimo ništa više - rekao je Vučić.

On je u vanrednom obraćanju javnosti naglasio da će Srbija učiniti sve da sačuva mir.

- Ako to ne učine, plašim se da će biti kasno. Mi ćemo se truditi da sačuvamo mir. Srbi moraju da znaju da imaju odgovorno rukovodstvo i da će dati sve od sebe da sačuvamo mir, ali nećemo dozvoliti ni progon, ni pogrom, ni ubijanje našeg naroda na Kosovu - rekao je Vučić.

On je istovremeno pozvao Srbe s Kosova da ne ulaze u sukobe s NATO-om, jer je to ono što Kurti najviše želi.

- Pozivam ih da kada protestuju, a to je njihova želja jer se neće pomiriti s okupacijom zgrada i kuća, da čine to na miran način, kao i danas, da sjede, jer kada se na miran način suprotstavljaju albanskom okupatoru, niko ne može da ih pokori. Zapuca li albanski okupator, to će biti druga stvar i to sam prenio NATO-u - kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije je naveo da je načelnik Generalštaba Milan Mojsilović zatražio razgovor s komandantom KFOR-a Ristućom.

Raspoređene snage

Vučić je naglasio da je Vojska Srbije rasporedila snage na mjestima gdje mislimo da je neophodno.

U Zvečanu je jučer došlo do sukoba između kosovske policije i pripadnika KFOR-a sa Srbima, koji su mirno protestovali zbog zauzimanja općinskih prostorija od prištinskih predstavnika.

Pripadnici KFOR-a bili su raspoređeni i u Leposaviću i Zubinom Potoku.

Kosovska policija u petak je nasilno uvela u zgrade općina albanske gradonačelnike koji su izabrani na izborima koje su Srbi bojkotovali, što je dovelo do nezadovoljstva Srba i novih napetosti.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u vanrednom obraćanju javnosti da premijer Kosova Albin Kurti želi da izazove krovoproliće u regionu, kao i da je Kurti jedini krivac za dešavanja na Kosovu.