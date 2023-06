Peti protest "Srbija protiv nasilja": Zatvoren saobraćaj ispred Skupštine, ori se "Vučiću odlazi"

Peti protestni skup građana "Srbija protiv nasilja" počeo je u Beogradu. Kako je najavljeno, skup počinje ispred Skupštine Srbije, a šetnja će se kretati Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom do Slavije, krug oko fontane na Slaviji, pa u Kralja Milana do Terazija, Trg Nikole Pašića, pa kroz Pionirski park do Predsjedništva.

Protest će trajati do 21 sat.

Ispred Skupštine Srbije je zatvoren saobraćaj a demonstranti uzvikuju "Vučiću odlazi".

"Tragedije su nas povezale"

Protest je organizovan 3. juna, tačno mjesec dana od tragedije u OŠ „Vladislav Ribnikar“, a na njemu će se okupljeni sjetiti žrtava i djece, ali i svih drugih žrtava u masakru u Mladenovcu.

Prvi se okupljenima ispred Skupštine obratio glumac Hadži Nenad Maričić.

- Tragedije su nas povezale, ne samo u zajedničkoj tuzi, nego i u zajedničkoj odlučnosti da se suprotstavimo nasilju. Danas dok hodamo, nosit ćemo ne samo bol, već i nadu - rekao je on.

Protestima prisustvuju i studenti

Na današnjem protesti prisustvuju također i studenti koji su se, kako javlja Danas.rs, okupili u Pionirskom parku, napravili transparente "Studentkinje ne ćute", "Tražimo bezbjednu Srbiju", "Nećemo više da ćutimo".



Ceca Bojković: U šta se naše društvo pretvorilo danas

- Od prvog protesta u tišini, optuženi smo da smo iskoristili tragediju koja nas je zadesila u političke svrhe, da smo hijene i lešinari. Tokom mjesec dana naših mirnih protesta bili smo izloženi vrijeđanju i sada je vrijeme da se nešto kaže. U šta se naše društvo pretvorilo danas? Pretvorilo se u društvo u kome se neprestano podstiče ispoljavanje tamnih strana ljudske prirode, umjesto da se inspiriše. Pretvorilo se u društvo u kom su stručni, vrijedni marginalizovani dok se na njihova mesta postavljaju nedovoljno neobrazovani, nestručni i nesposobni - navela je glumica Ceca Bojković.