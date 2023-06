Hrvatska namjerava ponovo tužiti Srbiju: Zadnju presudu iz Haga iskoristit ćemo kako bismo dokazali počinjene zločine

Informacija kako Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja vlade Republike Srbije započinje s dodjelom "boračkih spomenica" svim sudionicima ratova od 1990. do 1999. godine izazvala je pravu lavinu reakcija. Po mnogima, riječ je o klasičnom priznanju Republike Srbije kako je bila aktivni sudionik ratova koji su se vodili na prostorima bivše Jugoslavije tokom 90-ih godina prošlog stoljeća. Kako je Večernji list pisao, "boračke spomenice" dodjeljivat će se uz sve počasti i ceremonije, a na dokumentu koji će biti uz odličje bit će i potpis ministra.

Klasično priznanje

– Nije isto kada neko priznanje ili medalju dodjeljuje neka udruga i kada je dodjeljuje ministar, odnosno vlada. Ovo je klasično priznanje da je Srbija sudjelovala u ratovima i to Hrvatska, kao i druge države koje su bile napadnute, trebaju iskoristiti na najbolji način – samo je jedan od komentara.

Nekadašnja predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataša Kandić podsjetila je kako je Srbija i do sada dodjeljivala priznanja, ali pripadnicima policije i vojske koji su bili sudionici ratova na Kosovu. Podsjetila je kako se radi o odlikovanju iz vremena Slobodana Miloševića te da je dodijeljen velik broj tih odlikovanja.



– Ovo sada odlikovanje može se tumačiti i kao priznanje Srbije da je sudjelovala u ratovima na području bivše Jugoslavije i ono je suprotno dosadašnjem službenom stavu države da nije bila aktivni sudionik ratova. Međutim, ja ovo odlikovanje gledam s jednim novim narativom prema vojsci, herojstvu, žrtvovanju i sl. Kako su se mijenjala vremena i širili ratovi, taj narativ se prilagođavao. Prvo su branjeni Srbi u Sloveniji, pa u Hrvatskoj, a onda i u BiH da bi se došlo do odbrane države na Kosovu – rekla je Kandić.

"Daljnja realizacija onoga što je već dogovoreno"

Podsjetila je i kako se Srbija uvijek predstavlja kao nasljednica SFRJ i da je kao takva uvijek na strani JNA, optuženih i slično. Uvođenje odlikovanja "boračka spomenica" komentirao je i histgoričar Domagoj Knežević s Hrvatskog instituta za povijest koji je rekao kako to nije ništa novo za one koji prate tu tematiku te da zapravo samo nismo dobro gledali. Prema njegovim riječima, to je samo daljnja realizacija onoga što je već govoreno, što je dokazano i po čemu su snimani dokumentarni filmovi i što je bilo predmet sudskih sporova na suđenjima za ratne zločine.

– Na stranici ministarstva u Srbiji stoji ko su borci za "otadžbinu" i da to pravo imaju svi oni koji su sudjelovali u sukobima od 17. avgusta 1990., odnosno početka "balvan-revolucije". Drugim riječima, oni odaju počast onima koji su djelovali u rušenju demokratski izabranih vlasti i koji su pokušavali određena područja pripojiti "velikoj Srbiji" – rekao je Knežević.

Podsjetio je i na dio knjige Borisava Jovića u kojem stoji kako je u martu 1990. godine održan sastanak političkog vrha Srbije prevođen Slobodan Miloševićem na kojem su doneseni ratni ciljevi Srbije ako dođe do raspada Jugoslavije. Kazao je i kako Republika Srbije već godinama unazad dodjeljuje vojne penzije osobama koje su bile sudionici ratova, pa i onoga u Hrvatskoj.

– Zbog svega toga, kao i još puno stvari, ni ova odluka o dodjeli odlikovanja sudionicima ratova nije ništa novo. Sve su to varijacije i prilagodbe, nekada se malo stane ili uspori, ali cilj uvijek ostaje isti i ne se mijenja već desetljećima unazad – istakao je Knežević.

Ratni zločin ne zastarijeva

Uvođenje "boračkih spomenica" u Srbiji za Večernji list komentirao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je rekao kako je u petak u Vukovaru obavljena identifikacija pet osoba nestalih u Domovinskom ratu od kojih su tri hrvatska branitelja i dva civila.

– To su žrtve velikosrpske agresije. I dok u potpunosti izostaje saradnja Srbije u rješavanju pitanja nestalih osoba, u medijima smo vidjeli da planiraju odlikovati upravo provoditelje velikosrpske agresije. Tim besprizornim činom Srbija nastavlja svoju politiku, ali i potvrđuje svoju agresiju na Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Temeljito analiziramo i zadnju presudu iz Haga i sve što možemo, iskoristit ćemo kako bismo dokazali počinjene zločine, ishodili obeštećenje za žrtve i naše logoraše jer ratni zločin ne zastarijeva – rekao je Medved.