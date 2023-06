Eskobar: Formiranje ZSO je pravni zahtjev za Prištinu

Posebni izaslanik SAD-a za zapadni Balkan Gabriel Escobar kazao je na konferenciji za novinare u Beogradu kako je formiranje Zajednice srpskih općina zakonski uvjet za vladu i dodao da novi izbori na sjeveru Kosova ne bi trebali čekati do kraja srpnja.



"Dakle, govorim o činjenicama. To je u Bruxelleskom sporazumu, u zaključcima Europskog vijeća, u Ohridskom sporazumu. To nije sporazum između Kurtija i Srbije, već Kosova i Srbije. Ako Kosovo želi pristupiti procesa euroatlantskih integracija, mora to ispuniti. Pitanje je hoće li se to realizirati sada ili unutar neke buduće vlade", istaknuo je Escobar.

Istaknuo je kako je Ohridski sporazum "sveobuhvatan" za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

"Tamo su jasno navedene odgovornosti obiju strana. Sve se može napraviti brzo, pa tako i formiranje ZSO. Možemo imati sve, većinu elemenata", rekao je Escobar.

Istaknuo je da, što se tiče novih izbora na sjeveru Kosova, "ne želi čekati do kraja srpnja, već da je to plan koji je trenutno u izradi".

"Dakle, mislim da je najveći izazov za Srbiju uvjeriti Srbe na Kosovu da se vrate u institucije. To je nešto što smo usklađeni sa Srbijom. Moramo osigurati da Srbi, koji izađu na izbore i vrate se institucijama, su dobrodošli", istaknuo je Escobar.

Na pitanje o mogućem ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, Escobar je rekao da Rusija ima koristi od podjela u Europi.

"Vjerujem da Rusiji nije u interesu proširenje EU, korištenje krize u regiji kao nečega da dokaže da Zapad ne uspijeva. Istina je da je problem Kosova postojao i prije Ukrajine, ali mislim da to nije rezultat sadašnjeg utjecaja Rusije", dodao je Escobar, prenosi RTS.

Naveo je da je u razgovoru s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem jasno naznačio da bi okretanje leđa sporazumu značilo okretanje leđa Europi, sa svim posljedicama u smislu neuspjeha daljnjih integracija i bliže suradnje s Europom, koja je, kako je istaknuo, ozbiljna posljedica sama po sebi.

''Prije svega, moramo odmah smiriti tenzije, što znači da se nadamo da gradonačelnici neće pokušati koristiti te općinske zgrade i da će se kosovska policija povući iz zgrada, ali i da će srpski demonstranti napustiti te lokacije.I ako budu novi izbori, i kada budu novi izbori, Srbi bi na njima trebali sudjelovati bez ikakvih preduvjeta'', rekao je Escobar.

Istaknuo je kako je predsjednik Vučić rekao da će učiniti sve da iskoristi svoj utjecaj kako bi Srbi ponovo izašli na izbore na sjeveru Kosova.

Escobar je izjavio kako očekuje da će se dijalog između posebnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i vlade u Prištini nastaviti i nakon što on ode iz Beograda.

''Nadam se da će prepoznati da postoji jedna posljedica, koju sam naznačio, a to je da, kao što sam rekao, okretanje leđa europskom prijedlogu znači okretanje leđa EU, a tu su i Velika Britanija i SAD. Mi, kao njihovi prijatelji, potičemo ih na harmonizaciju s nama i postizanje regionalne stabilnosti'', rekao je Escobar.

Dodao je da "ako Priština ne želi partnerstvo, onda će se udaljiti od savezništva s NATO-om, što je samo po sebi velika posljedica".

Ocijenio je kako je Sjeverna Makedonija važna za postizanje dogovora, kao i da su prijedlozi Skoplja "manje-više usklađeni s europskim prijedlozima".

Escobar nije želio govoriti o rokovima koje SAD i EU traže od Prištine.

"Nisam Kurtiju dao nikakav rok, ono što sam tražio u Prištini je - pitao sam koji su sljedeći koraci. Miroslav Lajčak i ja smo rekli da nakon ovog posjeta moramo podnijeti izvješća. Bijela kuća od mene traži da dam najkasnije u petak informacije o tome što se događa, a također moram izvijestiti Giuseppea Borellija što se događa. Ali to je za mene sljedeći korak, to nije rok. Na temelju sljedećeg izvješća donijet ćemo neke odluke o budućnosti , ali to nije ni rok", rekao je Escobar.

Na kraju, Escobar je rekao da su SAD predane "pomoći Srbiji i Kosovu na način koji svima odgovara" i da to vodi do regionalnog plana koji koristi svima koji žive na Zapadnom Balkanu.

''Ne smijemo zaboraviti da Balkan može biti najbrže rastući dio Europe, najdinamičniji dio Europe, koji doprinosi regionalnoj sigurnosti'', zaključio je Escobar.