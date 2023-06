Obratili se Vučić i Brnabić: Predsjednik Srbije najavio prijevremene izbore, Brnabić ponudila ostavku

- Nije bilo sve savršeno ali smo dali sve od sebe borili se i mislim da imamo rezultate koje svako od nas, i svako od naših građana koji je objektivan, može da se ponosi - rekla je Brnabić.



Tragedije koje su pogodile Srbiju početkom maja

Ona je potom podsjetila na tragedije koje su se dogodili u Srbiji početkom maja.

- Ljudski su nas pomjerili, promijenili... Ova zemlja i svako od nas pojedinačno nakon tih i takvih tragedija neće biti isti kao prije tog 3. maja. Večeras još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama ubijenih ljudi, djece, u Beogradu, Malom Orašju, Duboni - rekla je premijerka.

Ona je rekla da su tada usvojene mjere kako bi država i građani biti bezbjedniji.

- Dat ću večeras kratak izvještaj koje mjere smo preduzeli i šta smo od tada do danas uradili. Prva oblast je razoružavanje Srbije, druga je zapošljavanje dodatnih policajaca koji će se brinuti o bezbjednosti djece, treće je izmejna krivičnog zakona, borba protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u školama - navela je Brnabić.

Ona je rekla da je pripremljena izmjena zakona o oružju, kojim je predviđen moratorijum o držanju oružja.

- MUP je već 5. maja krenuo u reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja. I do danas je izvršeno više od 32.000 revizija, ovaj posao moramo da završimo do 4. avgusta - rekla je Brnabić i dodala da je počela kontrola kako lica koja imaju oružje isto čuvaju i drže.

116 prekršajnih zahtjeva

Ona je rekla da je pokrenuto 116 prekršajnih zahtjeva protiv vlasnika oružja kako drže oružje.

Rekla je da se počelo sa kontrolom streljana, da je ustanovljeno da dvije ne vode propisane evidencije, a da dvije ne poštuju propise za čuvanje oružja.

Brnabić je podsjetila da se sutra završava dobrovoljna predaja oružja.

- Bilo je prijedloga da se to produži. Sutra ćemo donijeti odluku - rekla je Brnabić.

Govoreći o izmjenama krivičnog zakona, Brnabić je rekla da su pripremljene i one će uskoro biti predate u Skupštinu.

- Sve ovo mi je važno da pomenem, da bi ljudi razumjeli koliko smo ozbiljno pristupili ovome - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da je organizovana pomoć školama, svakoga dana u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu.

Pružanje psihološke pomoći

Ona je rekla da će pružanje psihološke pomoći biti nastavljeno od ponedeljka.

- U toku je planiranje rada preko ljeta i formira se tim stručnjaka. Ono što je posebno važno jeste da je ideja da mi sada, ta radna grupa, odnosno Institut za mentalno zdravlje, podrži razvoj programa, da se vrši promocija protiv nasilja - rekla je premijerka.

Brnabić je podsjetila da su prošle sedmice u Srbiji bili eksperti iz Norveške.

- Oni su nam rekli da je najgora stvar nakon ovakvih tragedija je politizacija tih tragedija, što se nažalost dogodilo kod nas - rekla je premijerka.

Ona je rekla da su pojedinci "jedva čekali da iskoriste ovakvu tragediju".

- I organizovali oni proteste. U tim trenucima kada je trebalo da sjedimo zajedno i vidimo kako ćemo kao društvo dalje, na tim protestima smo čuli samo političke zahtjeve. Smjene ministara, smjena REM-a, oduzimanje nacionalnih frekvencija i ukidanje rijalitija - rekla je premijerka.

Jedna televizija ukinula rijaliti

Ona je rekla da je jedna televizija ukinula svoj rijaliti, ističući Pink, i dodajući da druge televizije to nisu uradile.

- Ministar prosvjete je sam podneo ostavku, ministar unutrašnjih poslova i BIA ne vidim kakve veze imaju sa ovom tragedijom - rekla je Brnabić.

Ona je pomenula da je predsjednik pozvao sve na razgovore, ali da se niko od političara iz opozicije odazvao na razgovore.

Ana Brnabić je rekla da je u svakom trenutku spremna da podnese ostavku na mjesto predsjednika Vlade.

- Najveća mi je čast i sreća što sam imala priliku da radim za svoju zemlju. Ali, u ovom trenutku, kada se država nalazi u ovakvoj situaciji, jeste razgovor. Ponavljam da sam spremna, da računate na ostavku, to ostavlja prostor za tehničke razgovore. Razgovarala sam sa Vučevićem, kao predsjednikom najveće partije, i ponavljam, spremna sam na ostavku, ostavljam na predsjedniku da donese tu odluku - rekla je Brnabić.

Obraćanje Vučića: Najavio prijevremene izbore

Predsjednik je rekao da će sačekati neke ljude da dođu na razgovore.

- Nasilja je bilo i previše za ovu zemlju od devedesetih godina na ovamo... Dakle, čekat ćemo na razgovore da se pojave neki koji će da pokažu malo odgovornosti - rekao je predsjednik.

Vučić je rekao da se nada da će se ipak pronaći sagovornike.

- Ako ne, idemo na izbore. Ovo što je Ana rekla znači da idemo ubrzo na raspuštanje Skupštine, jer postoje rokovi. Ona podnosi ostavku, ja kao predsjednik imam obavezu da u narednih 30 dana ponudim drugom premijersku poziciju - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je sada jasno da će biti prijevremenih parlamentarnih izbora, da je samo pitanje mjeseca kada će biti održani. Vučić je rekao da zahtjevi koji su predati se ne tiču građana i djece.

- Da budemo otvoreni stvari su baš takve. Došli smo i do zahtjeva da bude smijene Bratislav Gašić, premijerka neće da ga smjenjuje na silu jer s pravom smatra da za to ne postoji razlog - rekao je Vučić i dodao:

- Kao predsjednik Republike čekat ću ih na razgovorima, da ne bude da nismo željeli razgovore. Uputit ću ih da je to jedini mogući način da do promjena dođe, da se dobija podrška naroda, pa da dobiju mandat za formiranje vlade. Prelazne vlade neće biti, jer za prelaznu vladu je potrebna moja odluka, a takvu odluku nikad neću donijeti. O tom nema pregovora.

To bi značilo da Srbijom u tom trenutku upravlja jedan tajkun i nekoliko centara moći. Dok sam predsjednik zakleo sam se da ću poštovati samostalnost Srbije i tako nečemu protiv vitalnih interesa Srbije neću učestvovati.

On je istakao da su se za večerašnje obraćanje spremali sedmicama. Potom je rekao da će predstaviti mjere.

Vučić o mjerama

- Spremali smo mnogo mjera. Naša najveća briga, ne računajući situaciju na Kosovu, jeste stopa rasta sa kojom ćemo do polovine sljedeće godine da imamo problema iz mnogo razloga. Dio je uvezen, dio je naših. Mi i dalje držimo fiskalnu i monetarnu stabilnost - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da "imamo jednu oblast u kojoj nisu zarade jednake".

- Zato smo donijeli odluku da povećamo zaradu u prosvjeti - rekao je Vučić.

Predsjednik je, govoreći o predškolskom obrazovanju, rekao je da ima 28.813 zaposlenih, osnovno obrazovanje 75.162, srednje 35.957, učenički standard 1.514 zaposlenih, studentskih domovi 2. 416.

- Ovi ljudi, za njih će važiti posebna pravila, za ovih 143.862 ljudi, od 1. septembra idemo na povećanje plata 5,5 posto, a od 1. decembra najkasnije 1. januara još 10 posto - rekao je predsjednik.

Vučić je rekao da su plate ranije povećane za 12.5 posto, da će 1. septembra biti povećanje 5,5 a potom još 10, što je kumulativno 30,6 posto.

- Želimo da pokažemo radnicima u prosvjeti da brinemo o njima, obezbijedili smo novac - rekao je predsjednik.

Zaposleni u zdravstvu, vojska i policija

Potom je počeo da govori o zaposlenima u zdravstvu. Rekao je da medicinskih sestara i tehničara ima 58.128, što je sa prosvjetarima više od 202.000 ljudi.

On je rekao da će njima plate ići na povećanje od 10 posto.

- Za policiju, vojsku i ostalo mislim da će biti prostora za povećanje od 11 posto - rekao je predsjednik.

Vučić je rekao da od 1. oktobra ide povećanje od 5,5 posto za penzionere, a onda od 1. januara sa dodatnih 14,6 posto.

- Ovo je veliko povećanje - rekao je predsjednik i dodao da će sa prosečnih 320 eura ići na 390 eura.

Vučić je najavio i da će pojeftiniti hljeb.

- Cijenu sa 57 spuštamo na 54 dinara. Hljeb Sava će biti jeftiniji već od petka. To nam je važno za zaustavljanje inflacije. Ona pada, ali moramo da ubrzamo taj proces - rekao je Vučić i dodao da će zamoliti MMF da ne bude povećanja cijena električne energije.

Vučić je ponovio da će svi u javnom sektoru imati povećanje plata, da je pitanje da li će to biti novembar, decembar ili januar.

Uvodi jednu novu mjeru

Predsjednik je rekao "da uvodimo još jednu meru koju nikad nismo imali".

- Sada smo donijeli odluku da damo po 10.000 dinara za svako dijete tek rođeno od 1 dana staro do 16 godine i to dajemo majkama, one će primati novac na račun. Ako imaju dvoje djece dobit će 20.000, isplata ide oko 25. septembra - rekao je predsjednik.

On je rekao da će pravo imati i samohrani očevi.

- To će najviše značiti majkama, pogotovo u septembru kad idu najveća izdavanja zbog škole da mogu da pokriju šta treba.

On je najavio i nove vaučere za turizam.

- Spremni smo za još 100.000 vaučera na 5.000 dinara - rekao je Vučić.

Presjednik je dodao da je važno da pozove sve ljude u Srbiji "da radimo, da se borimo".

O Kosovu

Vučić je rekao da je jučer i danas imao ozbiljne razgovore o Kosovu.

Najavio je da će sa Srbima sa Kosova razgovarati od petka do nedjelje. On je rekao da je danas imao veliku čast i da razgovara sa predsjednicom Indije.

- Želim da se zahvalim našem narodu na Kosovu što se mirno i dostojansteno bori. Mi smo uz njih, važno je da sačuvamo mir - poručio je predsjednik.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara, rekao da neće da učestvuje u gonjenju Savkovića.

Rotirajući mitraljez

Predsjednik je otkrio i da je jedan čovjek jučer u policiju doneo rotirajući mitraljez.

- Hvala mu na tome, to je negdje sa ratišta, američko oružje, hvala mu što je to učinio - rekao je Vučić i dodao je predato 22.000 minsko-eksplozivnih sredstava od čega je 15.000 ručnih bombi.

- Znate li koliko je to mrtvih? Srbija je prepuna oružja. Niko nikad nije pomislio da onakvi zločini kakvi su se dogodili u Ribnikaru, Duboni i Malom Orašju da se dogode. Niko nikada - rekao je Vučić i dodao da je predato 75.000 cijevi i 3 miliona metaka do danas.

- To je ogroman uspjeh - rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da je nakon dvije stravične tragedije išao i razgovarao sa roditeljima stradalih.

- Razgovarao sam sa jednima i drugima, posjećivao u bolnicama. Bilo je jako teško donijeti odluku koja svima odgovara, ali mislim da smo postigli kompromis - rekao je Vučić komentarišući odluku o ranijem završetku školske godine.

Vučić je rekao da se nada da su građani zadovoljni mjerama, ali da nije sretan zbog mogućih izbora.