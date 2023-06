Preminuo Juroslav Buljubašić, jedan od najbogatijih Hrvata

U bolnici na italijanskoj Sardiniji u četvrtak nešto prije 17 sati u 64. godini preminuo je poznati hrvatski poduzetnik Juroslav Buljubašić. Kako neslužbeno saznaje Jutarnji list, smrt je proglašena nakon što je dan ranije doživio težak moždani udar od kojeg se nije uspio oporaviti. Kod Sardinije je bio sa svojim brodom.

Jedan od najvećih hrvatskih privatnih brodara

Iako je sklonost prema biznisu pokazivao još kao dijete, prodajući sladoled, u ozbiljniji posao krenuo je devedesetih, kada je 1993. putničkim brodovima povezao Split i Anconu. Kasnije su došli veći brodovi koji su plovili na prekooceanskim rutama. Imao je dva hotela, putničku agenciju, bio je osnivač Splitsko-dalmatinske banke. Bio je jedan od najvećih hrvatskih privatnih brodara.

Ranije je, još kao mladić, 1981., s još petero kolega pokrenuo vlastitu kompaniju montiranja telefonskih centrala. Bili su konkurentni, jer im je cijena bila niža od državnog monopolista PTT-a.

Dvije godine kasnije osnovao je "ugovornu organizaciju udruženog rada". Spojio je prvi faks na ovim prostorima, prvi je počeo posao sa satelitskim antenama.

"Hrvatska Florida"

U splitskom brodogradilištu radili su akustiku, elektroniku i vatrodojavu na dvama, prema njegovom mišljenju, najljepšim brodovima koji su ikada izišli iz splitskog škvera: Amorelli i Isabelli.

Posljednji put su novinari "Jutarnjeg" s njim razgovarali 2013. godine, kada im je pokazao svoju "hrvatsku Floridu". Resort, smješten u srcu Splita, dom je za penzionere u koji je uložio petnaest miliona eura, a komforniji je i luksuzniji od mnogih dalmatinskih hotela, hvalio nam se tada.

To je penzionerski dom sa sedam zvjezdica. Zgrada je završena, i u njoj su u trenutku našeg obilaska trajali završni radovi na uređenju. Brisao se namještaj, uređivalo mediteransko bilje koje je na svakom koraku, a Buljubašić im je priznao kako je u ovom projektu pravi perfekcionist, pokazavši nam to kad je na svakom stolu poravnavao vaze sa živim cvijećem.

Komercijalni svemirski let

Juroslav Buljubašić još je 2008. godine kod kompanije "Virgin Galactic" Ričarda Brensona (Richard Branson) rezervirao kartu za komercijalni svemirski let. Kompanija Ričarda Brensona do smrti ga ipak nije odvela na izlet do "ruba svemira", ali je zato splitski poduzetnik dobio pjesmu na tu temu. Bio je i počasni konzul Republike Čile u Hrvatskoj te istaknuti član Hrvatske udruge poslodavaca. Poznato je da je bio u dobrim odnosima s bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom, kao i bivšim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem.

Splitski advokat Nediljko Ivančević bio je prilično iznenađen kada su ga s Dalmatinskog portala upitali za komentar obustave postupka protiv dogradonačelnika Bojana Ivoševića kojeg je za prijetnju tužila kompanija Ordesa, vlasnik hotela Marmont Juroslava Buljubašića. Sud je donio odbijajuću presudu i obustavio postupak nakon što se na posljednjem ročištu u aprilu nije pojavio niko u ime tužitelja. Nije jasno je li već tada Buljubašić imao zdravstvenih problema. Iz biznisa se povukao, hotele je prije nekoliko godina prepustio sinovima Tomislavu i Jurju. Imao je i kćerku.

Planirao napisati knjigu

- Napisat ću knjigu o cijelome ovome periodu kroz koji sam prošao, od socijalizma do divljeg kapitalizma, i u njoj ću opisati i analizirati što je sve vrijedilo tamo (u Jugoslaviji – op. a.) i što ovdje (u samostalnoj kapitalističkoj Hrvatskoj). Sve ću to staviti na vagu, pa neka svi vide... Bit će to zanimljivo štivo, sve ću to izanalizirati na temelju vlastitog iskustva, koje nije zanemarivo - ispričao je 2017. kolumnistu Globusa u velikoj životnoj ispovijesti. Tada je rekao da će se vratiti Bogu, jer s njime nije ostao u lošim odnosima još iz djetinjstva, ali da za to "još ima vrimena".

Vrijeme je, na žalost, isteklo.