Šesti protest pod nazivom "Srbija protiv nasilja" bit će održani danas

Šesti protest pod nazivom „Srbija protiv nasilja“ bit će održan danas u 18 sati okupljanjem na platou ispred Skupštine Srbije, a cilj protesta ovoga puta bit će stvaranje takozvanog prstena ili obruča oko Vlade Srbije, u Nemanjinoj ulici - najavili su organizatori.

Protesti su počeli nakon dva masovna ubistva koja su se u maju dogodila u Beogradu i Mladenovcu, nakon čega je nezadovoljstvo građana aktuelnom vlasti poraslo.

Kako su najavili organizatori, proevropska opozicija, koja je definisala zahtjeve protesta Srbija protiv nasilja i koja svoju ulogu u ovoj najmasovnijoj pobuni naroda još od petooktobarske revolucije vidi kao tehničku - trasa današnjeg protesta biće od Skupštine Srbije, pored Tašmajdanskog parka do Pravnog fakulteta, odakle će se Beogradskom ulicom spustiti do Slavije i potom Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, oko koje će se napraviti prsten.

Neki od zahtjeva koje su okupljeni na protesti ranije postavili, a traže ih i dalje su smjenjivanje Vijeća Regulatornog tijela za elektronske medije i rukovodstva RTS-a, gašenje štampanih medija, ukidanje programa i nacionalnih frekvencija onim medijima koji promovišu nasilje, kao i smjenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i šefa BIA-e Aleksandra Vulina.

Prethodnih pet protesta okupili su ogroman broj ljudi, a okarakterisani su kao najmasovnija okupljanja u Srbiji u posljednjih 20 godina.