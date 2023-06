"Evropa sad" podnijela krivičnu prijavu protiv Dritana Abazovića

Član Predsjedništva Pokreta Evropa sad Andrej Milović predao je Specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i povezanih lica zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i stvorili organizovanu krimin+alnu grupu koja je imala za cilj da utiče na izborni proces i kompromituje predsjednika PES-a Milojka Spajića.

"Sastajali se u porodičnoj atmosferi"

Abazović je ranije naveo da kripto zajednica finansira određene političke subjekte u Crnoj Gori, a njegov ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, je vidno povezao lidera Pokreta Evropa sad sa kontroverznim Korejancem, kripto kraljem kojeg potražuje i SAD, Do Knovom (Kwon).



Navodno se u laptopu Do Kvona nalaze dokazi o poslovanju Spajića i Korejca.

- Sastajali su se i u porodičnoj atmosferi i to u jednoj beogradskoj ulici. Bili su prijatelji pet godina i što je najvažnije radili su zajednički posao. Jesmo li sve to trebali da prećutimo, ko od vas misli da to treba da se prećuti? To su operativne informacije - zaključio je Adžić.

U PES-u negiraju optužbe, navodeći da je sporno pismo Do Kvona pisano od strane pojedinaca Agenciji za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, te je pokušaj političke diskreditacije Milojka Spajića.

Formiranje proevropskog parlamenta

Nosioci svih izbornih lista, njih ukupno 15 lista koje učestvuju na predstojećim parlamentarnim izborima večeras se suočavaju u završnoj debati na TV CG od 20 sati.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović uoči izborne šutnje koja počinje u ponoć rekao je da, nakon parlamentarnih izbora očekuje formiranje proevropskog parlamenta i vlade koji će nastaviti proces demokratizacije u Crnoj Gori.

- Crna Gora je predvodnica među zemljama kandidatima, nemamo otvorenih pitanja sa susjedima i naš cilj je da postanemo država članica u narednih pet godina - rekao je Milatović.

On je kazao da je optimista da u ovom trenutku za Crnu Goru postoji ozbiljna šansa da se proces ubrza.