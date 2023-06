Plavokosi dječak: Evo šta kaže Voja, zbog čijih stihova o djeci od prije 40 godina plače region

Govorio je za Telegraf.rs i istovremeno u prvoj izjavi za medije poručuje da bi stihove pejsme opet recitovao samo ako bi to pomoglo.

Imao je oko 5 godina kada je recitirao tu pjesmu. I, iako čuva snimak, kao što svi mi čuvamo uspomene, ne krije da je bio uzbuđen i presretan kada je vidio "šta su društvene mreže uradile sa snimkom na kojem je baš on".

- Bilo je to 1983. godine. Predstava se održavala u Ekonomskoj školi u Kuršumliji - priča Voja.

Čuveni Minimaks je u emisiji "Tebi kažem" pitao djecu šta su pripremila od recitacija, a Voja je pred kamere stao i punog srca odrecitovao pesmu "Ujedinjena djeca sveta", koja je rasplakala ne samo njega, već i sve one koji su je čuli.

Zvao ga kolega

Pjesmu je napisala učiteljica Danica Nikolić.

- Baš za mene je napisala tu pjesmu. Iskreno, bio sam stvarno uzbuđen i presretan kada se snimak zavrtio na mrežama. Istovremeno, i nije mi bilo svejedno kada sam ga vidio poslije 40 godina. Možete da zamislite kako je kada vidite nešto svoje poslije toliko godina. Ali, baš je lijep osjeća. Čak me je i jedan kolega pitao da li sam to ja. Bilo je raznih komentara, i svi su pozitivni - kaže on, piše Telegraf.

Na pitanje čime se mali Voja sada bavi, kroz smijeh i u šali kaže "svim i svačim". Radi u jednoj privatnoj firmi, ali svoju ljubav poklanja poljoprivredi a pogotovo životinjama.

U braku je sa suprugom Tamarom, sa kojom ima troje djece.

- Najstariji sin Dušan napunio je 18 godina i završio je treći razred srednje škole, kćerka Radica je završila drugi razred srednje, a najmlađi Stefan osmi razred - navodi Voja.

Kaže da se sjeća 80 odsto stihova pjesme, ali da bi se uz malo podsjećanja i pomoći prisjetio i cijele.

Iako je od susreta sa Minimaksom i učešća u njegovoj emisiji prošlo 4 decenije, i sada bi je opet izrecitovao.

- Opet bih je pred publikom izrecitovao, samo ako može da pomogne. Sada je razumijem na drugačiji način, a posvetio bih je svoj djeci sveta. I ja ih imam, kao što rekoh, troje... - kaže Voja.

Ima, navodi, samo jednu želju, a za roditelje jednu poruku.

- Samo neka bude mir u svijetu. Inače, kada o djeci pričamo, mišljenja sam da vaspitanje polazi od roditelja. Prvo od njih, pa onda da gledamo djecu - poručuje "mali Voja".

Riječi pjesme "Ujedinjena djeca svijeta"

- Sva su djeca na svijetu ista

Vesela, a u duši čista.

Nisu svi jednako siti,

Iako bi tako trebalo biti.

Dok neka djeca plešu i hode

Druga nemaju ni čiste vode.

Dok jedno nosi haljine nove,

drugo golo u pomoć u pomoć zove.

Eh, što ne postoji neka planeta,

gdje bi živjela sva djeca svijeta?

Tu bi svak bio dobro obučen i uhranjen,

a na daleko bi se vidio natpis:

Odraslima je ulaz zabranjen!"