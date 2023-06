Milanović: Ustaše su bili kavaliri za one koji su se borili uz pozdrav "Slava Ukrajini"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas je zaželio da na izborima u Crnoj Gori, koje je nazvao "festivalom mimikrije", pobijedi proevropska struja, dok je za pozdrav "Slava Ukrajini" rekao da se radi o pokliču pod kojim su se borili najveće ubice Drugog svjetskog rata.

On je danas u Vrlici učestvovao na obilježavanju 30. godišnjice odbrane Velog vrha, a nakon toga je dao izjavu za medije te komentarisao aktuelna politička zbivanja, prvo se osvrnuvši na izbore u Crnoj Gori, koji se održavaju u nedjelju.

Rekao je da ne voli ni da se "oni pačaju u naše poslove tako da: što sami izaberu, to će imati i to je to najpoštenije".

- Znam koliko su prčkali po Hrvatskoj, to i dalje pokušavaju, ja to ne projiciram na druge države. Volio bih da pobijedi racionalna, hajdemo reći proevropska struja u Crnoj Gori, ali svi se tako predstavljaju. To je jedan festival mimikrije i ja se nadam da će pobijediti bolji, a ne lošiji - rekao je Milanović.

Na pitanje novinara o pokliču "Slava Ukrajini" rekao je da su se pod tim pokličem "organizirali i borili ljudi, tj. neljudi, prema kojima su ustaše bili kavaliri".

"Bandera i Šuhevič su najgori zločinci"

- To su bile bešćutne ubice, i to puno efikasnije od ustaša. (Stepan) Bandera, (Roman) Šuhevič, to su najgori zločinci Drugog svjetskog rata. Masovne ubice. Šta su izabrali taj pozdrav, šta ne može nekako drugačije - rekao je predsjednik Hrvatske i pritom istakao da u svojoj domovini neće trpjeti pozdrav "Za dom spremni" jer je duboko kontaminiran i nanosi veliku štetu Hrvatskoj.

Za pozdrav "Za dom" je rekao da se radi o ariji iz Zajčeve opere i da je to "jedan kontekst koji je kasnije duboko kontaminiran".

- Sada sam hrvatski predsjednik i znam koliko nas se discipliniralo, maltretiralo i koliko nam se prigovaralo i upozoravalo, predsjednika Tuđmana prvog, da se ne koristi pozdrav koji je kontaminiran zbog saradnje s nacistima - rekao je Milanović.

- Ista je stvar sa „Slava Ukrajini“. Što recimo nedostaje hrvatskom pozdravu „Domovini vjerni“? Meni je to najljepši pozdrav. Imaš deset varijacija koje mogu biti jasne i da ne štete Hrvatskoj - rekao je Milanović.

Smatra da bi i oni koji ne dijele njegovo mišljenje o tom pozdravu trebali prvenstveno gledati interes zemlje.

- Možda se neko ne slaže sa mnom, ali idemo gledati interes zemlje, ne se blamirati. Kad mi neko dođe u skupštinu grada, na dodjelu godišnjih nagrada u Zagrebu i iz čistog mira zloupotrijebi domaćinstvo i moje prisustvo i urla „Sieg Heil“, „Za dom spremni“ i „Slava Ukrajini“, onda ja to moram osuditi na najpristojniji mogući način - rekao je Milanović.

Regrutacija u SS diviziju

„Nemojte to raditi i pozivam i hrvatske političare da to ne govore", dodao je predsjednik Hrvatske i poručio da takve stvari u svojoj domovini ne trpi. Podsjetio je da je to poklič pod kojim su kasnije hiljade ljudi dobrovoljno regrutirane u SS diviziju u Ukrajini.

- Hrvati čak recimo nikada nisu išli u SS divizije, imali su svoje legionarske, ali ne SS formacije pod njemačkim zapovjedništvom, da ne bi morali ići u ustaše - dodao je.

- Znam da postoje ljudi koji su se borili pod tim pokličem „Za dom spremni“ uz najbolju namjeru, ali hajdemo se dogovoriti da je to štetno za nas, idemo to naprosto gurnuti sa strane - poručio je Milanović.

Istakao je da se Hrvatska sama izborila za sve, da joj niko nije pomagao, nego su stalno svi imali pametne savjete, da je niko nije naoružao i da uopšte nije znala smije li krenuti u oslobodilačku operaciju 1995.

- Išlo se po osjećaju (...) Možda će nas disciplinirati i ukoriti, možda neće. A onda slušati takve stvari bez kriterija koji relativiziraju ono što se događalo u Drugom svjetskom ratu, u kojem su ubijeni milioni ljudi jer su drugačiji: Židovi, Poljaci, Hrvati, Srbi...., to moraš biti politički idiot. Ja takve stvari u svojoj domovini ne trpim - kazao je.

O grafitima

Na pitanje o grafitima koji ga uspoređuju s Putinom rekao je da iza toga stoje vandali koji uništavaju privatnu i javnu imovinu, ali i da ga baš me zanima ko iza njih stoji.

Također je rekao da nije on Putina zvao u Zagreb krajem januara 2022., već ministar Gordan Grlić Radman, i to u njegovo ime preko ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova.

- Čovjek se krivo ukrcao na tramvaj i umjesto da se iskrca na Črnomercu, odvezao se sve do Moskve i tamo pozvao Putina preko Lavrova da posjeti Hrvatsku - rekao je Milanović i dodao da su tada "ruski tenkovi već bili zagrijani na 70 stepeni".

- Ukrajina se borila za svoje mjesto i reputaciju i položaj u svijetu i prije ruske agresije. Prva dama Ukrajine je organizirala nekoliko performansa. To je bila 2021. Jedino je moja žena svaki put bila, preko kamere ili medija, nije bila Plenkovićeva. Nije bilo ni njemačke kancelarke, nego moja žena. Odazvalo se svega 10 do 12 ljudi. Kada sam vidio da je đava sriću odnija, onda sam se povukao. To se u jednom trenutku počelo pretvarati u nešto ludo, u tome ne želim učestvovati - rekao je.