Milatović: Od Skupštine očekujem da pokaže zrelost kroz imenovanja u pravosuđu

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović danas je izjavio da očekuje da današnji izborni dan prođe u miru i u skladu s demokratskim standardima te istakao kako je "vrlo važno da građani ove zemlje iskoriste svoje glasačko pravo te da na osnovu toga crnogorska Skupština na puno adekvatniji način reflektuje onu političku snagu koja trenutno postoji".

- Očekujem da čim se konstituiše Skupština, nastavi proces konsultacije i da se do kraj ovog ljeta dođe do važnih imenovanja u pravosuđu. To će biti jedan važan korak ka našem evropskom putu kako bismo ga napravili snažnije do kraja ove godine. Imenovanja u pravosuđu će pokazati novu zrelost u Skupštini Crne Gore - rekao je Milatović.

Predsjednik Crne Gore smatra da se ovim završava izborni ciklus koji je započet prošle godine lokalnim izborima. Dodao je da je ovo kruna, te da je optimista.

- Optimista sam da bismo kao društvo trebali snažnije ući u mirniju luku gdje će i poslanici u Skupštini naći konsenzus koje su od velikog društvenog i nacionalnog značaja - poručio je predsjednik Crne Gore.