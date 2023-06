Vučić: Otvoren sam za razgovore, ali ne razgovaram pod pritiscima, ucjenama i prijetnjama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gost emisije "Ćirilica" na TV Hepi, gdje govori o svim aktuelnim temama.

"Srbi su spašavali američke vojnike"

- Istina je da su Srbi spašavali američke vojnike za vrijeme Drugog svjetskog rata, a danas se na Kosovu nalazi druga ili treća najveća baza američke vojske na svijetu. Kroz mnogo težak period smo prošli i nadamo se da ćemo promijeniti neke stvari kod nas, kao i da će i oni da uvide da mi nemamo rogove.

Kurti je prije svega enverista, pa zatim marksista i trockist, a u najlošijem smislu staljinista. To je bio i Adem Demaći. On je učenik Adema Demaćija i time se ponosi. Za razliku od nekih drugih nema ratnu biografiju protiv Srba, a želio bi da je ima. Želim da sačuvamo mir i stabilnost, a da ne narušimo vitalne i nacionalne interese - rekao je Vučić.

200.000 glasova više nego prije mesec dana

- Danas imamo između 150.000 i 200.000 glasova više nego prije mjesec dana.

Govorilo se o makedonskom scenariju kad je Zoran Zaev došao na vlast. Vidi žaba da se konj potkiva, pa bi i ona. Pokušali su da kopiraju i litije u Crnoj Gori, sad bi da budu Zelenski. Ljudi, morate nešto da radite, da imate politiku, a ne da me psujete četiri puta dnevno. Opozicija je mentalno zauzela RTS. Četiri od pet voditelja Dnevnika RTS-a lajkuju proteste - rekao je Vučić.

O prijedlogu da se promijeni zastava

O prijedlogu Slobodana Georgieva da se promijeni zastava Srbije, Vučić kaže:

- Njihova ideja je da od Srbije prave Bjelorusiju. Žele nove simbole. Oni ponižavaju ovu naciju. Oni bi da izbrišu period 1835-1882. godine Knjaževine Srbije u kojoj smo imali našu crveno-plavo-bijelu trobojku. Smatraju da je ona nastala pod ruskim uticajem, a imali smo je i za vrijeme komunizma. Hoće zastavu da nam ukinu. Hoće sve srpsko da ukinu. Ne libe se da to otvoreno kažu. To nije naivno, ali će im biti neuspješno, kao i sve drugo.

Đinđić mi rekao da "neke budale hoće da zabrane Pink"

Lutovac, Tadić, Jeremić, Ponoš i ostali su dali nacionalnu frekvenciju Hepiju. Jeste li tada dobili frekvenciju zbog naučnog programa? Ko je Pinku dao frekvenciju? Oni. Samo su obnovljene frekvencije. Zoran Đinđić mi je svojevremeno rekao da "neke budale hoće da zabrane Pink".

Da li ste čuli nekad od mene da ćemo ugasiti Novu S ili N1? Nisam nikada. Rekao sam da razgovaramo o rijalitijima iako ih prezirem.

Ljudi poput Lutovca uništili su nekada snažnu DS. Radomir Lazović i Aleksandar Jovanović Ćuta ništa nisu zavšili. Nemaju znanja ni obrazovanja, a tvrde da su elita.

Mene danas napadaju oni koji hoće da unište državu. Ja sam državni čovjek i time se ponosim. Nigdje nemam račune. Svaki dan slušam laži. Ko je to sklonio pare u Kinu? Što lažete? Zato što od sebe polazite. Znate šta ste radili. Ne možete da shvatite da postoje ljudi koji to nisu radili i neće - govori Vučić.

Ne dirajte djecu

Vraćajući se na glumce, rekao je:

- Molim vas da ničiju djecu ne uzimate u usta.

O razgovorima u Kišinjevu i upoznavanju sa Zelenskim

O sastancima u Kišinjevu:

- Meni je užasno bio težak sastanak sa Makronom i Šolcom. Počelo je drugačije, sedjeli smo Rute, Rama, Kovačevski, grčka predsjednica i još neko. U tom trenutku dolazi premijer Luksemburga Betel i kaže možeš li da pomogneš oko deeskalacije. Pitao me je da li mogu da razgovaram sa Vjosom, rekao sam da hoću jer sam izabran da razgovaram, ali je ona odbila. Betel pred svima kaže kako neko neće da razgovara, a Vjosa je dala neki filozofski odgovor. I to je sve jako dugo trajalo. Vidim da više ne prolazi priča da je Vučić Putin koji će da zarati sa pola svijeta a koji plasiraju Kurti i Osmani.

Kada smo izašli upoznao me je sa Zelenskim govoreći kako smo on i ja jedan protiv drugoga. Odrasli smo ljudi, šta ima da govori da je neko protiv nekog. Imao sam vrlo pristojan razgovor sa Zelenskim, razgovarali smo o integritetu u UN, a poslije su ga odveli, tamo svi hoće da se slikaju sa njim.

Na vlast ne možete bez izbora

Na vlast ne možete da dođete bez izbora. Ja određujem ko će da bude mandatar ako premijer podnese ostavku. Možete samo da me ubijete, pa da napravite prelaznu vladu.

Već 11 godina slušam kako je potrebno da nešto ispunim. I 11 godina ja to ne ispunjavam i ne pada mi na pamet. Oni sebe obmanjuju i lažu. Oni misle da ne postoje nezavisni i samostalni ljudi koji vole svoju zemlju najviše na svijetu i služe samo svojoj zemlji. Postoje, a to niste vi. Otvoreno kažete da ćete da služite strancima. Ja služim samo svojoj zemlji, građanima Srbije i svom narodu - ističe vučić.

"Otvorio sam 280 fabrika"

Govoreći o odlivu ljudi, Vučić je rekao:

- Imamo ga i danas, ali po prvi put imamo i obrnute tokove, tj. povratak ljudi. Srbija je po popisu izgubila stanovnika nego Hrvatska, a 60 posto je veća od te države EU.

Osvrćući se na govor Seke Sabljić na protestu, kaže:

- Otvorio sam oko 270-280 fabrika i to sve zdravih investicija, a ne bolesnih.

"Tebe targetiraju jer si smetnja pobjedi tajkuna"

- Kad je krenulo sve ovo, noćima nisam spavao. Cijelu noć sam bio na vezi sa policajcima tokom hvatanja ovog kriminalca iz Mladenovca. U tom trenutku meni neko iz tima mojih savjetnika kaže "vidi šta oni rade, tebe targetiraju jer si ti smetnja pobjedi tajkuna i pretvaranju zemlje u akcionarsko društvo. Ti moraš da razumiješ da za njih nisi čovjek, da si nakaza i nenormalan".

Niste pobijedili mene, nego Srbiju

Predsjednik Vučić je reagovao na izjavu Aleksandra Jovanovića Ćute koji je rekao "pobijedili smo ga za litijum, pobijedit ćemo ga i za ostalo".

- Niste pobijedili mene, nego ste pobijedili Srbiju. Samo se time ne hvali. Ne hvali se inače svojim neznanjem. Škole gotovo da i nemaš, ali to nije problem, jer ima ljudi koji nemaju škole a stiču znanja, a ti ništa o životu ne znaš, osim što si naučio da budeš bahat, da dižeš nogu na stolicu, da prijetiš i vičeš i piješ na svakom mjestu.

Fabrika u Čačku

Srbija profitira jer želi da ima industriju. Srbijanska i njemačka ekonomija se izuzetno dobro slažu. U Njemačkoj AfD ima veliki rast. Oni su bili za podjelu Kosova i da se povuče priznanje.

Ne mogu da sakrijem osmijeh, zbog jedne veličanstvene fabrike u Čačku nedaleko od Forverka - za 800 ljudi, a uzeli su i jedan mali pogon mislim i u Kragujevcu od 55 ljudi, tako da tu su veoma visoke plate, visoke za naše uslove, Nijemci kada dođu, to su ljudi koji tu ostaju desetinama i stotinama godina - rekao je predsjednik.

Vučić je rekao da su mu njemački predstavnici povodom nove fabrike rekli da "vi predsjedniče Vučiću želite industrijalizaciju zemlje i to je u korist vaše zemlje i zato ćete imati više posla i više zaposlenih, neki drugi u Evropi žele deindustrijalizaciju - jer im je sve postalo prljavo i loše".

- Mi prljavi nismo, pošto govorimo o najčistijim tehnologijama sa kojima radimo, ali sve manje ljudi želi industriju, ali ko želi industriju, taj će da profitira i Srbija profitira iz toga i mi ćemo to da nastavimo. Njemačke kompanije, pa kineske, donose najbolju tehnologiju u Srbiju.

Predsjednik je naglasio da je specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin rekao da su ekonomija Srbije i Njemačke saglasne i da se fantastično slažu.

Statut ZSO može napravi samo Srbijanski upravljački tim

- Statut Zajednice srpskih opština niko ne može da napravi sem Srbijanskog upravljačkog tima, kako je to dogovoreno Briselskim sporazumom. Mi nemamo o čemu da pregovaramo. Samo nam stavite principe, organe i tijela ZSO onako kako smo na to stavili parafe Isa Mustafa i ja 2015. Ništa više ne tražimo. Samo nam to napišite i mi zadovoljni. Znate kada će to da bude? Nikad. Svakako ne dok je Kurti na vlasti, ne pada im na pamet. A šta će tu u međuvemenu da se dešava to me zaista brine.

Predsjednik je dodao da veoma poštuje premijera Albanije Edija Ramu, ali dodao da on nije ovlašten za izradu Statuta ZSO.

- Koliko znam, Edi Rama nije član Upravljačkog tima. Nije ni (premijer Kosova Albin) Kurti, koji bi izgleda želio da postane dio tog tima, pošto i on ima nešto napisano, ali nema pravo da ima napisano.

"Za nas je važno da li će O'Brajen biti izabran"

- Svi čekaju američke izbore, ali za nas je mnogo važnije da li će u julu ili avgustu Džim O'Brajen biti izabran (za pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i euroazijska pitanja). O njemu se svašta priča, kao kreatoru Dejtona, ali on zna da sluša i razumije sve. Izuzetno je inteligentan, kao i Kristofer Hil, šta god ko o njemu mislio.

Veoma brinem zbog ovog oko Kosova. Sutra idu mnogi izvještaji, za nas je mnogo važno kako će da izgleda u narednom periodu.

"Situacija na Kosovu se komplikuje, naročito težak mi je bio razgovor sa Makronom i Šolcom"

- Danas sam imao razgovor sa Srbima sa Kosovu i sa strancima. Nikad nisu laki razgovori ni sa Lajčakom, ni sa američkim i evropskim predstavnicima. Komplikuje se situacija, mnogo me brine. Molim vas, povucite lažne gradonačelnike, neka daju ostavke. Spremni smo na kompromise, ali krenite u formiranje ZSO. Razgovor je jedini lijek.

Mi smo iz najvišeg prešli u nešto niži stepen borbene gotovosti.

U Kišinjevu je bilo teško, pogotovo sa predsjednikom Makronom i kancelarom Šolcom. Sa Makronom ima gotovo prijateljski odnos, Šolca također cijenim. U jednom trenutku sam im rekao da to nije fer. Mislim da ni njima nije bilo lako. Oni žele da smire situaciju, ne žele rat.

"Nisam mogao da spavam noćima"

- Za dvije godine smo penzije povećali 55 posto. Ja sam ponosan na to.

Mi sada imamo stopu javnog duga 52 posto. Kada sam postao predsjednik Vlade stopa javnog duga je bila 79 posto. Nisam mogao da spavam noćima".

Kao opozicija smo tražili izbore

Govoreći o protestima, predsjednik je dodao:

- Stalno imaju nove, besmislenije zahtjeve. Sad je to ulazak u NATO pakt. Organizatori su nervozni. Očekivali su kordon policije kad dođu ispred Predsjedništva. Znate te trikove. Čekaju "pendrek spasa". On se koristi kad ne znate šta ćete, pa koristite to kao političko oružje.

Vraćajući se na proteste u vrijeme vlasti Borisa Tadića podsjetio je da je ubijen Ranko Panić.

- Tada smo kao opozicija tražili izbore. Tada mediji nisu smjeli ništa da objave protiv Tadića, Đilasa... Postojao je radio "Fokus" sa lokalnom frekvencijom i ništa više. Kasnije je nastala "Pravda" sa malim tiražom. Sve ostalo je bilo u rukama režima. Ipak, mi smo tražili izbore, a ne da nam predaju vlast.

Glumci će imati i novac i slobodu

O glumcima koji ne samo da idu na proteste već i govore protiv njega, Vučić kaže:

- Imat će glumci novac za serije i filmove. Imat će novca koliko hoće i imat će slobodu da u diktaturi kažu šta hoće.

Vučić je konstatovao da sve te glumce voli da gleda i podsjetio da ga podržavaju Lazar Ristovski, Miki Manojlović, Radmila Živković, Bule Goncić...

- Kad uđete u politiku, da se bavite politikom, onda budite spremni da primite politički odgovor. Ali mi ne smijemo da uđemo u odgovor koji će da bude "Ti si antisrpsko đubre, ti si ovakav, ti si onakav i slično".

Naveo je da je od početka protesta, prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koje je on naručio, povećana podrška njemu i Srpskoj naprednoj stranci, dok je rejting opozicije u padu.

Želio sam prije svega večeras da govorim o Kosovu. Naravno da ću da odgovorim na sva pitanja. Sutra je 40 dana od jezivog masakra u Duboni i Orašju, nedavno je bilo 40 dana od masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar". Na nama je da radimo šta možemo. Do večeras je predato 93.000 cijevi i minsko-eksplozivnih sredstava.

"Ta vrsta mržnje"

Što se tiče političkih stvari... Kada vi drugi dan, prije nego što su obavljene sahrane, u toku dana žalosti, to uradite, to najbolje govori o onima koji to rade. To je bio duboko emotivan trenutak. Nema majke ni djeteta koji nije pomislio da ništa užasnije ne može da se dogodi. Oni su pokušali da to iskoriste znajući da uživaju nikakvo povjerenje u narodu. Naravno, bilo je mnogo ljudi koji su željeli da nešto promijene jer su se osjetili nemoćnim pred ovim jezivim činovima. Ali ta vrsta mržnje.

Ima cijela stranica koju sam ispisao u OŠ "Vladislav Ribnikar". Ima mnogo ljudi koji me prate. Slikao me šef obezbjeđenja. A oni pričaju o fotošopiranju - rekao je predsjednik Vučić o posjeti školi na Vračaru. i dodao:

- Tamo je bila direktorica Knežević, poslije je došla još jedna profesorica, pa još jedna. Poslije sam otišao za Čikago".

"Ne vrijedi, laž i mržnja su postale osnova"

- Ako hoćete da razgovarate, uvijek ste dobrodošli u zgradu Predsjedništva. Ali tu zgradu ne možete da "osvajate" kao što su nekad probali Skupštinu i kao što rade sa međunarodnim putevima. Otvoren sam za razgovore, ali ne razgovaram pod pritiscima, ucjenama i prijetnjama.

Glas naroda je glas Boga - rekao je Vučić.