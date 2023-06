Vučić: Svi su dobrodošli u zgradu Predsjedništva na razgovor

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gost emisije "Ćirilica" na TV Hepi, gdje govori o svim aktuelnim temama.

- Želio sam prije svega večeras da govorim o Kosovu. Naravno da ću da odgovorim na sva pitanja. Sutra je 40 dana od jezivog masakra u Duboni i Orašju, nedavno je bilo 40 dana od masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar". Na nama je da radimo šta možemo. Do večeras je predato 93.000 cijevi i minsko-eksplozivnih sredstava.

"Ta vrsta mržnje"

Što se tiče političkih stvari... Kada vi drugi dan, prije nego što su obavljene sahrane, u toku dana žalosti, to uradite, to najbolje govori o onima koji to rade. To je bio duboko emotivan trenutak. Nema majke ni djeteta koji nije pomislio da ništa užasnije ne može da se dogodi. Oni su pokušali da to iskoriste znajući da uživaju nikakvo povjerenje u narodu. Naravno, bilo je mnogo ljudi koji su željeli da nešto promijene jer su se osjetili nemoćnim pred ovim jezivim činovima. Ali ta vrsta mržnje.

Ima cijela stranica koju sam ispisao u OŠ "Vladislav Ribnikar". Ima mnogo ljudi koji me prate. Slikao me šef obezbjeđenja. A oni pričaju o fotošopiranju - rekao je predsjednik Vučić o posjeti školi na Vračaru. i dodao:

- Tamo je bila direktorica Knežević, poslije je došla još jedna profesorica, pa još jedna. Poslije sam otišao za Čikago".

"Ne vrijedi, laž i mržnja su postale osnova"

- Ako hoćete da razgovarate, uvijek ste dobrodošli u zgradu Predsjedništva. Ali tu zgradu ne možete da "osvajate" kao što su nekad probali Skupštinu i kao što rade sa međunarodnim putevima. Otvoren sam za razgovore, ali ne razgovaram pod pritiscima, ucjenama i prijetnjama.

Glas naroda je glas Boga - rekao je Vučić.