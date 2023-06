Specijalci uhapsili jednu osobu na sjeveru Kosova: Čuju se sirene

Advokat Dušana Obrenovića, Predrag Miljković, rekao je da su svega 50 metara od mjesta gdje su se danas okupili građani, uhapšeni njegov branjenik i Radoš Petrović dok su mirno izražavali nezadovoljstvo zbog „nametanja nelegitimnih gradonačelnika u općinama na sjeveru Kosova i prisustva specijalaca Kosovske policije.“

- Na 50 metara odavdje uhapšeni su Dušan i Radoš dok su mirno protestovali i iskazali nezadovoljstvo. Dušanu se danas na teret stavljaju četiri najteža krivična djela, ako je on to izvršio ja ne mogu da vjerujem u taj pravosudni sistem. Moj branjenik je nevin i ja ću se za njega boriti do zadnjeg atoma svoje snage - poručio je Miljković.