Vučić o situaciji na Kosovu: Nalazimo se na raskrsnici hoćemo li i dalje imati mir ili ne

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras gostujući na RTS-u da se nalazimo na prekretnici, hoćemo li imati mir ili ne.



- Kurti uvodi zabranu uvoza srbijanske robe, vi ne možete da zabranite uvoz po propisima koji postoje danas. Iznurujete narod na sjeveru Kosova, bez hljeba, mlijeka i svega drugog, to pokazuje njihovu namjeru da zauvijek protjeraju srpsko stanovništvo sa sjevera. Ko je taj ko je odgovoran za sve to? Cijela kriza počinje onog trenutka kad neko donosi odluku da ide na izbore. Niko ne odgovara što je nekoliko Srba upucano, svi šute. Šta se dešava danas? Nije lako razgovarati sa ljudima. Znate li koliko sam života sačuvao, lako je busati se u prsa. Imali smo mnogo tešku noć, sastanak sa Kvintom. Milun Milenković je kriv jer je kažu neko bacio jednu kamenicu i nije on bacio al' je kažu bio prisutan. Dobio sam garancije NATO-a da ti ljudi neće biti hapšeni - rekao je Vučić.

Uhapšeni na skoro dva kilometra od administrativne granice

- Na snimku se vide uhapšeni Dušan Obrenović i Radoš Petrović da ništa ne rade. Odjednom ga izvlače i vuku ga za noge, on ne pruža otpor. Kažu nam "pa mi to preko EULEKS-aa pratimo". Dobijam informaciju oko 1 sat da su uhapsili trojicu njihovih pripadnika specijalnih policijskih snaga u potkopaoničkim mjestima. Jedan ili dvojica su rekli da nemaju pojma kako se koristi GPS sistem koji su imali kod sebe. Kurti kaže imamo sumnju da je Vojska Srbije izvršila otmicu pripadnika specijalne policije. Ovi ljudi nemaju šta da traže na ovom području bez odobrenja KFOR-a. Mi njih hapsimo, ne na 100 metara od teritorije centralne Srbije, garantujem da nijedan vojnik i policajac Srbije nije ušao preko administrativne linije. Niko. Mi njih hapsimo na 1,8 kilometara od administrativne linije, na potezu Orahovo-Gnjilice. To je veoma udaljeno od Tresave-Batnjik gdje su ostavili svoj automobil, pri čemu Kurti kaže da su uhapšeni 300 metara od linije. Šta radite vi na 300 metara od linije, bez obavještavanja KFOR-a. Srbija ima dokaze o tome da KFOR nije bio obaviješten o svemu ovome, kao i da će te dokaze sutra ponovo predočiti predstavnicima Evropske unije iz zemalja Kvinte - navodi Vučić i dodaje:

- Sve što su rekli specijalci je da nisu znali da su prešli liniju. Vidjet ćemo šta su bile stvarne namjere uhapšenih Albanaca, moguće da su imali ozbiljnije planove, da su imali određene informacije i da su neke ljude čekali zbog likvidacije ili hapšenja, čestitam našoj policiji koja se ponašala ozbiljno i odgovorno.

"Nećemo dozvoliti da narod bude gladan i žedan"

- Ne treba ljudi na sjeveru Kosova da brinu, nećemo dozvoliti da budu gladni i žedni. Borit ćemo se na svaki mogući način, ali dovedeni smo u situaciju da čekaju Srbiju da napravi grešku da bi uveli sankcije objema stranama, a mi ništa nismo krivi.

Ja ne mislim da će Kurti išta da uradi na deeskalaciji. Mi nismo učestvovali u eksalaciji, trudimo se da na svaki način deeskliramo situaciju, razgovaramo o tome sa KFOR-om, ali ne možete kada imate ljude koji čeznu da naprave incidente.

Naša zemlja ne smije da bude na udaru sankcija - zaključio je Vučić.