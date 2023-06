Eskobar: ZSO mora da se formira, Kurti treba ispuniti tri zahtjeva

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) održao je danas onlajn konferenciju za medije o najnovijim dešavanjima u Srbiji i Kosovu.

On se prvo osvrnuo na skorašnje eskalacije u južnoj pokrajini Srbije, a prokomentarisao je i hapšenje trojice kosovskih specijalaca. Objasnio je da SAD i KFOR čekaju istragu, kao i da postoje dva moguća scenarija zbog kojih su uhapšeni.

"Trojicu kosovskih policajaca treba pustiti"

- Nažalost došlo je do eskalacije i pored prethodne. Pratili smo slučaj trojice uhapšenih. Prvi scenario je da su oteti, a drugi da su prešli administrativnu liniju i završili u Srbiji. U svakom slučaju je jasno da nisu imali namjeru da budu u Srbiji i trebalo bi da budu pušteni. Kosovski policajci nisu prešli granicu automobilom jer je on pronađen na teritoriji Kosova. Jedino što znamo je da nisu koristili automobil, ali i dalje čekamo više informacija.

I dalje radimo na deeskalaciji krize koja se dogodila nakon preuzimanja vlasti od strane gradonačelnika i izazivanja protesta. Vjerujemo da policija treba da se povuče od zgrada i da protestanti treba da se povuku. Trebalo bi organizovati nove izbore sa više srpskog stanovništva i nadamo se stabilizaciji odnosa Srbije i Kosova i da se odmah obje strane uključe u razgovore - rekao je Eskobar.

On je rekao da dolazi do eskalacije na eskalaciju i pozvao obje strane na dijalog.

- Imamo eskalaciju na eskalaciju. Policija ispred zgrada bi trebalo da se povuče, ali i protestanti bi trebalo da se povuku. Srbija i Priština moraju da razgovaraju i da se ujedine sa SAD i Evropom. Potrebno je rješenje i deeskalacija - naveo je Eksobar.

Eskobar je odgovorio i na pitanje o prištinskoj zabrani uvoza srbijanske robe, kao i zabrani ulaska na Kosovo vozilima sa srbijanskim tablicama i naveo da ove zabrane moraju biti ukinute.

Formiranje ZSO je pravno obavezujuće

- Ta zabrana za robu i određena vozila treba da bude ukinuta. EU smatra da je to ne samo antievropsko, sprječavati kretanje ljudi i roba, nego za to nema ni zakonskog osnova. SAD u potpunosti podržavaju taj stav EU. Što se tiče kritika premijera Kurtija na račun KFOR-a, SAD i drugih povodom slučaja trojice kosovskih policajca, kao što sam već rekao, sačekat ćemo činjenice i da se završi istraga prije davanje bilo kakvih izjava - rekao je Eskobar.

Dodao je i da ZSO mora biti formirana, ali da Srbija mora da nesmetano omogući Kosovu ulazak u međunarodne strukture.

- Formiranje ZSO je pravno obavezujuće - rekao je on i dodao:

- Kurti "muti vodu" time što govori da Kosovo može da odbije formiranje ZSO. Odbijanjem obaveza odbija i sporazum. To je obaveza između Kosova i Srbije, ali i između Kosova i EU. Ne tražimo od Kosova ništa što već nije dogovoreno, ali ćemo im pomoći da uobličimo taj zahtjev kako bi bio prilagođen evropskim uslovima. U tom slučaju ni jedna, ni druga zemlja neće moći da se miješaju u politiku druge, kao i da utiču na njenu legalnu strukturu i funkcionalnost. To je cilj. Ne razumijemo zašto Kosovo odbija da prizna ono što su njegove legalne obaveze i uslovi. Kurti se često poziva na vladavinu prava, ali to podrazumijeva implementaciju sudskih odluka po pitanju manastira Dečani, implementaciju korištenja jezika na primjer, eksproprijaciju zemljišta. Ako ćemo govoriti o vladavini prava, ZSO je dio toga.

On je spomenuo i da bi na Kosovo trebalo organizovati nove izbore i dati priliku srpskom stanovništvu da izađe u većem broju, ali da su odbili zahtjev Srbije da proglase izbore nelegitimnim.

- Srbija je od nas tražila da omogućimo nove izbore i to smo i mi zatražili od Prištine, tražili su da izbore okarakterišemo kao nelegitimne, ali to nismo učinili - rekao je Eskobar.

Na pitanje da li će Priština snositi posljedice u vidu sankcija zbog nepoštovanja sporazuma, Eskobar je rekao da su "sankcije" pregruba riječ, ali će posljedica biti.

- Ambasador SAD na Kosovu ne voli da koristi riječ "sankcije", ipak neka vrsta posljedica će sigurno postojati. Cilj je deeskalacija - naveo je Eskobar i dodao:

- Ne dolazi u obzir da jedan lider utiče na budućnost Kosova i Srbije. Pozivamo obje strane da sarađuju sa SAD i Evropom u zajedničkom partnerstvu, a oni koji odbiju će snositi posljedice.

Eskobar je kazao da obje strane imaju ulogu koju moraju da odigraju kako bi došlo do deeskalacije i kako bi došlo do boljih odnosa između etničkih grupa.

Gradonačelnici su mogli da rade sa Mjeseca, smatrali bismo legitimnim

Kazao je i da sve što su uradili u proteklih 90 dana ide u korist Kosovu jer ih neki, kako je rekao, optužuju da "više stajemo na stranu Srbije".

- Nismo odgovorili ni na jedan zahtjev Srbije. Jedino što smo ih upozorili jeste u vezi sa korištenjem zgrada, to je dovelo do nepotrebne eskalacije u vrijeme kada su emocije već ekstremno izražene. Viđao sam da vlada SAD napušta zgrade kada dođe do poplava, požara, pandemije, pa čak i protesta. Nije postojao razlog za stvaranje većih tenzija. Legitimnost gradonačelnika se ne bi dovodila u pitanje da su radili sa alternativnih lokacija. Mogli su da rade sa Mjeseca i smatrali bismo njihove postupke legitimnim, umjesto toga, oni su insistirali da uđu u kancelarije silom. Ono što se desilo je moglo biti spriječeno. To je bio naš jedini zahtjev i oni su nastavili da ga odbijaju, ali nastavit ćemo da insistiramo na tome. Ako ćemo da pričamo o posljedicama, bit će ih ukoliko nastave da ignorišu zahtjeve - izričit je Eskobar.

Optimizam po pitanju dogovora između Beograda i Prištine

Istakao je da je bez obzira na sve i dalje optimista i misli da se dogovor između Kosova i Srbije može postići.

- Istina je da su eskalacije dodatno narušile ionako lošu vezu između Prištine i Beograda, ali sporazum omogućava Kosovu da brže napreduje u evropskim integracijama. Sporazum zahtijeva od Srbije da prizna teritorijalni integritet Kosova, zastavu, nacionalne simbole, dokumenta vlade, kao i da nesmetano omogući integraciju Kosova u bilo koju zajednicu. Također, Srbija mora da omogući Kosovu da postane dio euroatlantske zajednice. Također od Kosova zahtjeva da omogući etnička pomirenja uključujući i ZSO. Sporazum treba da omogući mir i stabilnost, kao i predvidljive odnose Kosova i Srbije. Ima mnogo dezinformacija o francusko-njemačkom sporazumu. Ljudi često govore da Srbija nije potpisala, pa nije ni Kosovo potpisalo. Moramo da nastavimo sa implementacijom francusko-njemačkog sporazuma što prije - kazao je Eskobar.