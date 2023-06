Eskobar i Lajčak o situaciji na Kosovu: Pozivamo obje strane na dijalog

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara i izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak održali su javnu diskusiju u Atlantskom savjetu o nedavnim dešavanjima u regionu i dijalogu Prištine i Beograda, na kojoj su predstavili moguća rješenja. Kako su naveli, pozivaju obje strane na dijalog, kao i ispunjenje obaveza.

Lajčak je poručio da je veoma zabrinut.

- Moramo da razgovaramo o narednim koracima. Situacija je izuzetno teška - napomenuo je.

Regionalni problem

Eskobar je također poručio da je veoma sam zabrinut, jer ovo što se dešava može da izazove regionalni problem. On je istakao da podstiču strane da se vrate za pregovarački stol.

Lajčak je dodao da ne postoji krajnji rok za nove izbore i da je potrebno da se što prije održe na sjeveru, ali i da za sada nema političke volje za to.

- Lideri obiju strana će doći u Brisel, sastanak će se održati. Bitno je da ljudi što prije nastave s normalnim životom - rekao je.

Eskobar je istakao da ohrabruju obje strane da prihvate plan za deeskalaciju i da nema alternative za to.

Lajčak je dodao da vjeruje da nasilje nije Kurtijev izbor, nijedan od lidera nije rekao ne dijalogu, kao i da se nada da će se sastanak održati uskoro.

Eskobar je istakao da se nada da će lideri shvatiti da je dijalog jedini način da cijeli region napreduje.

- Mi nudimo partnerstvo, ako nemamo osnovnu koordinaciju neće biti toga - rekao je.

"Unilateralni postupci neće donijeti ništa dobro"

Lajčak je dodao da ohrabruje obje strane na dijalog, kao i da unilateralni postupci neće donijeti ništa dobro.

- Ne znam da je Srbija blizu priznanju Kosova, ali sam upoznat sa sporazumima u kojima stoji normalizacija odnosa - naveo je Eskobar, dok je Lajčak dodao da ne mogu da forsiraju jednu stranu, dok druga ne čini ništa.

- Pozivam obje strane da dođu u Brisel da nastave dijalog. Moramo da se vratimo Ohridskom sporazumu i implementaciji istog. Ne možemo da forsiramo jednu stranu da učini sve, a druga ništa, već obje strane da rade na implementaciji - dodao je on.

Lajčak je objasnio da prisustvo KFOR-a i EULEKS-a nije rješenje za budućnost, već da treba raditi na dijalogu kako bi budućnost bila bolja.

Dodao je i da sljedeća godina donosi izbore u SAD, te situacija na Kosovu više neće biti u centru pažnje, zbog toga, kako je naveo, potrebno je što prije doći do dogovora.

Obje strane imaju obaveze koje moraju ispuniti

Eskobar je dodao da se slaže, kao i da obje strane imaju obaveze koje treba da ispune.

- Srbija mora da počne da razmišlja kako će doći do priznanja Kosova kao države, a Priština mora odmah da razmišlja o formiranju ZSO - objasnio je.

Eskobar je istakao da Kosovo želi da bude dio Evrope, i da će se normalizacijom odnosa, Kosovo uskladiti i s pravilima EU.

- Mi, kao najveći podržalac Kosova želimo da ih vidimo u EU i NATO, i aktivno ohrabrujemo obje strane da se fokusiraju na dijalog i snažno da rade kako bi postigli ono dogovoreno sporazumom iz Ohrida - rekao je Eskobar. On je izrazio stav da trojica uhapšenih kosovskih policajaca treba odmah da budu pušteni na slobodu.

- Želimo da se policajci odmah puste. Bilo da su kidnapovani ili da su se nekom greškom našli na srpskoj teritoriji, oni tamo nemaju šta da traže. Moraju odmah biti vraćeni porodicama - rekao je Eskobar.

Izbori na sjeveru Kosova

Govoreći o izborima u četiri opštine na sjeveru Kosova, on je rekao da je SAD vidjele potrebu za izborima, da su priznale rezultate i legitimitet gradonačelnika, ali i da su vladi u Prištini poručili da nije nužno raditi iz zgrada općina.

- Vidio sam kako se tako radilo i u SAD, nije neobično raditi van zgrada predviđenih za to. U vladi sam od svoje 19. godine, i vidio sam kako se radi i sa drugih lokacija, naprimjer za vrijeme kovida - rekao je on. Upitan da prokomentariše proteste u tim opštinama, on je rekao da onaj ko napada pripadnike KFOR-a i kosovske policije treba da snosi posljedice.

- Pripadnici KFOR-a su nam, također, rekli da je 90 ljudi koji su bili tamo bili mirni demonstranti, koji žele bolji i mirniji život. Mi ne kažemo da su svi ti ljudi fašistički militanti - rekao je.

U saopćenju Atlantskog savjeta navodi se da je nedavni napredak u normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova kroz dijalog uz posredovanje EU, ugrožen eskalacijom tenzija na sjeveru Kosova.

Iz Atlanskog savjeta podsjećaju na niz dešavanja od aprila, kada su održani izbori na sjeveru, pa sve do hapšenja kosovskih policajaca u Srbiji.

- Događaj će ponuditi uvid u to kako SAD i EU imaju cilj da pomognu u smanjenju tenzija i pronađu potencijalna rješenja za Srbiju i Kosovo za uspostavljanje stabilnijih odnosa - navodi se u saopćenju Atlantskog savjeta.