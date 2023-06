Kurti se obratio na srpskom jeziku: Uskoro će se održati prijevremeni izbori na sjeveru zemlje

Premijer Kosova Albin Kurti obratio se danas Srbima putem video snimka na srpskom jeziku, u kojem je govorio o situaciji na sjeveru zemlje. Kurti je najavio da će se u skorije vrijeme održati prijevremeni izbori na sjeveru zemlje.

Kurti je u ovom obraćanju istakao da razumije da situacija nije laka, a osvrćući se na prošle izbore rekao je da je bio siguran da će Aleksandar Jablanović pobijediti u Leposaviću, ali je napustio utrku 21. aprila.

"Situacija nije nimalo laka"

On je bacio sumnju na ovaj slučaj rekavši da je čuo da je Jablanović dobio milion eura i dva stana u Beogradu.

- Možda nije istina, ali ipak je morao biti veliki pritisak ili vrlo luksuzna ponuda, zbog koje je Jablanović rekao da neće "odmah pucati penal" - rekao je Kurti.

Premijer Kosova je kazao da zna da situacija nije nimalo laka i da se svi boje mogućih nepredvidivih događaja u skoroj budućnosti.

- Znam da smo u posljednje tri sedmice također bili u međunarodnim vijestima, predstavljajući se u ne tako dobrom svjetlu. Ali krenimo redom. Žao mi je što smo morali održati izbore u četiri općine na sjeveru s tako niskom izlaznošću. 10. decembra prošle godine odgodili smo dan izbora za četiri mjeseca, u nadi da će Srpska lista učestvovati. Međunarodna zajednica nam je obećala da će, ako prihvatimo Ohridski aneks, osigurati izlazak Srpske liste na izbore - kazao je Kurti.

Dodao je da su predstavnici Srpske liste, kao i Jablanović, rekli su svašta o Kosovu i o njemu, ali da ih je ostao spreman prihvatiti ih kao buduće gradonačelnike.

Prijevremeni izbori

- Lulzim Hetemi sada je načelnik općine, do izbora novog. Za to su nam potrebni prijevremeni izbori i otvorena, slobodna, predizborna kampanja u četiri općine na sjeveru. Bez poštene i demokratske kampanje nema poštenih i demokratskih izbora. I zato je prije svega potrebna pravna država, odnosno okruženje u kojem nema straha i zločinaca. To je ono što želimo i moramo sastaviti. S pravnom državom možemo postupno smanjivati ​​broj policajaca u općinskim zgradama - rekao je Kurti.

Prema njegovim riječima, vlast u Beogradu traži vremeplov.

- Nekad se žele vratiti u vrijeme prije juna 1999. kada smo oslobođeni, ponekad prije februara 2008. godine. Neće se tolerirati napadi i otmice policajaca, pucanje na vojnike KFOR-a, nasilni napadi na novinare. Demokratsko i liberalno društvo ne tolerira nasilničku kulturu - istakao je premijer Kosova.

"Vučić je spreman da izgubi još jedan rat"

Prema njegovim riječima Vučić je spreman da izgubi još jedan rat.

- Aleksandar Vučić danas predstavlja spremnost Srbije da izgubi još jedan rat. Pritom jamči da 90-e nisu prošle. Ja nisam za rat. Ja sam protiv rata. Ja sam socijaldemokrat. Patio sam u ratu, bio sam više od dvije i pol godine u zarobljeništvu. Čini se da ima samo lijepe uspomene iz rata i takve osjećaje, jer je i tada bio na vlasti kao Miloševićev ministar, a za razliku od danas, imao je vlast i bez obaveza jer je Milošević nosio svu odgovornost - rekao je između ostalog premijer Kosova.