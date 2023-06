Turista urinirao ispred medžlisa u Splitu, pa reagovala žena: Ovo nije toalet, da li radiš tako kući?

Na društvenim mrežama je osvanuo snimak iz Splita gdje mušarac urinira ispred prostorija medžlisa.

Ipak, jedna žena ga je zaustavila u tome govoreći mu kako to nije primjereno. S obzirom da je govorila na engleskom jeziku pretpostavka je da je riječ o turisti.

- Idi odatle, to nije toalet! Da li tako uriniraš i pred vratima svoje kuće? Odlazi odatle – rekla je nepoznata žena.

Vahid Hadžić, glavni imam Islamske zajednice Split, prije nekoliko dana za Slobodnu Dalmaciju je govorio o ovom problemu.

- Gotovo svakog jutra u sezoni se spuštamo do ispred ulaza s kantom vode pošto tamo stoji lokva urina. To je sramota. Naše kamere sve to bilježe, i to frontalno. Imamo snimki koliko hoćete, ali meni se, da vam pravo kažem, više gadi to i gledat - govori Vahid Hadžić, glavni imam Islamske zajednice Split.

Snimak pogledajte ovdje.