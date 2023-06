Haos na beogradskom aerodromu: Žena nije htjela da se veže u avionu, uslijedili vikanje i psovanje, reagovala i policija

Na stranici “serbialive_beograd”, objavljeni su snimci iz aviona koji je trebalo da poleti sa beogradskog aerodroma “Nikola Tesla”, međutim, dogodio se veliki incident.

- Haos na aerodrom u avionu, žena nije htjela da se veže, sad i policija dolazi po nju - stoji u opisu.

U avionu je došlo do komešanja, a putnici su pokušali da urazume žensku osobu da se veže kako bi avion poletio na vrijeme. No, ona je to odbila. Na jednom od snimaka se vidi muškarac, koji psuje ženi dok izlazi iz aviona sa djetetom, što je, kako prenosi Nova.rs, naišlo na osudu mnogih. Dobacivali su joj i za njom vikali i drugi putnici:

- Ova cijela situacija je totalno posrnuće. Da se ja pitam, ovaj let bi bio otkazan i svi pametnjakovići vraćeni kućama – i ova što neće da se veže, i ovaj siledžija koji urla i gura ženu sa djetetom u rukama, a vala i svi ovi bijednici što se smiju, snimaju i aplaudiraju - samo je jedan u nizu komentara koji su uslijedili nakon objave videosnimaka.

Inače, sigurnosna procedura podrazumijeva obavezno vezivanje pojaseva za sve putnike, podizanje naslona sjedišta, uvlačenje stola i slično.