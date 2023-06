Vučić: Sloboda je zajedničko ime za Narodni pokret za državu i Srpsku naprednu stranku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na obilježavanju Vidovdana u hotelu "Jugoslavija" u Beogradu rekao je da je sloboda zajedničko ime za Narodni pokret za državu, koji će biti osnovan, i Srpsku naprednu stranku.

Aleksandar Vučić je rekao da Narodni pokret za državu treba da obezbijedi ubrzani ekonomski napredak u teškim uslovima.

- Pokret koji mora da obezbijedi značajno veća primanja, plaće i penzije, ali pokret koji nikada neće odustati od svoje osnovne ideje, a to je samostalna i nezavisna Srbija koja donosi odluke u interesu svojih građana, a ne po nalogu bilo koje strane službe ili bilo koje strane sile - istakao je Vučić za RTS.

Mnogo muka i problema na Kosovu

Rekao je da je SNS osnovan sa namjerom da promijeni Srbiju, kao i da su uradili više nego svi drugi.

- Za pet godina beogradska obilaznica je završena. Nesreća je što je trajalo pet godina, što nije trajalo tri godine, ali opet, kada uporedim sa prethodnim periodom i sa svim tim što smo radili, onda vidim ogromnu razliku. Mi smo uradili mnogo više kilometara na tom putu i to za šest ili pet i po puta manje vremena. Jesam li sretan? Nisam. Znamo koliko je moglo i moralo brže - naglasio je Vučić.

Aleksandar Vučić je istakao da očekuje mnogo muka i problema na Kosovu.

- Oni ponekad pomisle da je to traganje za kompromisom, da je to rezultat naše slabosti. Samo želim da vam kažem da oni koji imaju povjerenje u nas, treba da znaju i oni koji nas poznaju siguran sam da znaju, da je to samo izraz nečije snage, a ne slabosti, a mi ćemo da biramo trenutak kada i kako ćemo na određene izazove da odgovaramo, uvijek u skladu sa najvišim i najvažnijim interesima našeg naroda i naše države - rekao je Vučić.

Rušenje Srbije iznutra

Naglasio je da će pokušavati da ruše i lome Srbiju iznutra na sve moguće načine jer, prema njegovim riječima, niko ne želi da jedna mala Srbija bude slobodna i nezavisna, da donosi odluke mimo velikih sila i u svom interesu.

- Zato je važno da vi kao politički stub Srbije, budete čvrsti i jaki. Danas kada o Vidovdanu govorimo, vidim da puno albanskih medija navodi, što je valjda neka teška optužba, da je moj sin došao u Gračanicu na liturgiju i zamislite ima majicu na kojoj piše „Predaja nije opcija“. Da im olakšam posao, dok je još dole, dok mogu da postupaju tako junački kako postupaju prema svim Srbima, da im samo kažem da to misli svako od nas Vučića, da to misli najveći dio Srbije i da za nas predaja nije opcija - rekao je Vučić.

Vučić je poručio prisutnim članovima Srpske napredne stranke da obrate pažnju na obične ljude, kao i da im pokažu da vode računa o njima i njihovim problemima.

- Ono što je važno - da se borite, da ljudi vide vašu brigu, da ljudi osjete vašu pažnju, da kada pozovete na ove koktele ne zaboravite da pozovete mnogo više njih koje ste zaboravili da pozovete, zato što je to usputni birokratski posao, a taj poziv ljudima znači život, znači im poštovanje koje im njihova stranka pokazuje, znači im sve - istakao je Vučić.