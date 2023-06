Vučić na otvaranju obilaznice oko Beograda: Ovo će biti najprometnija saobraćajnica

Posljednja dionica obilaznice oko Beograda, od Straževice do Bubanj Potoka u dužini od 9,74 kilometara, svečano je otvorena u 19 sati, dok će za saobraćaj biti puštena od sutra u 9 sati.

Otvaranju prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Za pet godina smo uradili više nego neko za 27 godina. Očekivao sam da bude brže, ali imali smo mnogo problema sa eksproprijacijom - rekao je Vučić i dodao:

- Vrlo je važno za cijelu zemlju. Bit će to najprometnija, najvažnija saobraćajnica. Ovo je veliki dan, baš sam ponosan. Završili smo još jednu stvar.

Vučić je potvrdio da će od 9 sati obilaznica biti otvorena za saobraćaj, te je najavio da će sutra biti potpisan ugovor za izgradnju obilaznice oko Kragujevca.

Projekat u Kragujevcu

- Sutra najavljujemo srpske kompanije udružene u veliki konzurcijum, radit će obilaznicu oko Kragujevca 22 kilometra. Sutra Vlada to odobrava i potpisuje se. Krajem septembra otvaramo autoput Ruma-Šabac. Do Šapca će trebati 45 minuta vožnje i onda se nastavlja izgradnja brze saobraćajnice do Loznice - dodao je.

Vučić je naglasio i da mora da se radi i "smajli" obilaznica.

Deset kilometra od Makrešana ka Trsteniku bit će završeno do kraja oktobra, potvrdio je ministar saobraćaja, infrastrukture i građevine Srbije Goran Vesić.

Poslije više od 30 godina gradnje, od Batajnice do niškog autoputa kod Bubanj Potoka, moći će da se stigne autoputem u punom profilu, to jest sa ukupno šest saobraćajnih traka, u dužini od 47 kilometara.

Završetkom obilaznice oko Beograda preusmjerava se saobraćaj sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica na obilaznicu, što doprinosi skraćenju vremena putovanja za tranzitne tokove, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, troškova eksploatacije vozila, štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području, kažu u Putevima Srbije.

Najveća petlja

Vučić je istakao da imamo veliko takmičenje u prihvatanju saobraćaja iz evropskih zemalja.

- Moći ćemo da budemo atraktivni dok Bugari ne izgrade drugi i treći most na Dunavu, za sve ono što ide ka Turskoj. Važno je da izgradimo što je moguće više, ova obilaznica je spas i život nam znači. Prihvatat ćemo mnogo više saobraćaja, imat ćemo mnogo više novca u našoj kasi za izgradnju puteva - dodao je.

Predsjednik Srbije se dotakao i nastavka gradnje do Pančeva.

- Ovo je najveća petlja u Srbiji, veća od Mostarske petlje. Vjerujem da ćemo uspjeti da pronađemo novac da napravimo i taj veliki drumsko-željeznički most preko Dunava. Sada imamo tri četvrtine kruga.

- Da završimo sve to 2028. godine i bit će dobro. Ovo je najkomplikovaniji i najskuplji most - dodaje Vučić.

Svečanom otvaranju prisustvuju i premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali, ministar saobraćaja, infrastrukture i građevine Goran Vesić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.