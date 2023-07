Vučić: Srbija će najvjerovatnije prestati sa izvozom municije i oružja

Srbijanski predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će iduće nedelje najvjerovatnije potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije, oruđa i oružja iz Srbije, jer je vitalni nacionalni interes Srbije u ovom trenutku ugrožen "do posljednjeg stepena" i istakao da je neophodno da sve bude pripremljeno "u slučaju agresije na Srbiju".



Vučić je u obraćanju javnosti istakao da to "ne znači da se Srbija sprema na bilo kakve ratove" i istakao da je Srbija učinila sve što je od nje tražila Evropska unija da se sukob na Kosovu deeskalira.

- Srbija se ne sprema za rat, ali je Srbija spremna da sačuva živote svog naroda, i Srbija je spremna da sačuva svoju zemlju od svih onih koji bi potencijalno željeli da ugroze i njen integritet i suverenitet - rekao je Vučić.

Ističući da obuhvat nasilja i "tihi progon" Srba na Kosovu povećava rizik od njihovog potpunog nestanka sa Kosova, Vučić je rekao da Srbija smatra da su sve članice Ujedinjenih nacija (UN) međunarodnopravno obavezne da spriječe takav anticivilizacijski ishod.

Zahtjev Srpske liste

Vučić je rekao da će srbijanske vlasti razmotriti zahtjev Srpske liste i srpskog naroda na Kosovu da se "policijske i druge bezbjednosne strukture privremenih institucija u Prištini proglase terorističkim organizacijama".

Vučić je ocijenio da je Srbija ispunila sve što je traženo od nje da bi do došlo do deeskalacije situacije na Kosovu, ali da do deeskalacije ne dolazi jer to režim u Prištini ne želi.

On je istakao da je Srbija u najtežoj situaciji, "ne svojom neodgovornošću i ne svojom željom da ne budu sačuvani stabilnost i mir", već akcijama Prištine i zbog onih koji šute na te akcije.

Vučić je ocijenio da Srbi na Kosovu ne smiju da žive "ukoliko se nisu zakleli na vjernost" premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju.

On je najavio da će iduće nedjelje zatražiti hitan sastanak sa šefom NATO Jensom Stoltenbergom "bilo gdje na kugli zemaljskoj" i da će nakon tog razgovora Srbija tražiti sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, jer Srbija želi da se ponaša u skladu sa Rezolucijiom 1244 VS UN.

Opstanak Srba na Kosovu

Vučić je rekao da Srbija do sada nije tražila sjednicu UN jer je to posljednja stvar koju mora da traži prije nego što "preduzme određene, veoma teške aktivnosti" i naglasio da Srbija ne može da dozvoli "pogrom i etničko čišćenje Srba na Kosovu".

Vučić je rekao da će Srbija na toj sjednici tražiti VS UN naloži KFOR da ispuni obaveze propisane Rezolucijom 1244 VS UN i da momentalno onemogući svako djelovanje bezbjednosnih i drugih struktura pod kontrolom Prištine koje ugrožavaju živote, slobodu, bezbjednost, ljudsko dostojanstvo i opstanak Srba na Kosovu.

Dodao je da će Srbija od VS UN tražiti demilitarizaciju svih naoružanih albanskih formacija u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN i da će u skladu sa odgovorima na toj sednici biti možda i treće tačke o kojoj će Srbija tražiti da se govori u UN.

Vučić je zaključio da u svakom slučaju Srbija od VS UN makar dobiti odgovor čija je nadležnost zaštita Srba, da li je to KFOR na osnovu ovlašćenja Rezolucije 1244 VS UN ili neko drugi.