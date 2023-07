Eskobar o Dodikovim potezima: Bit će posljedica, imamo neka sredstva na raspolaganju

Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) gostovao je u večerašnjem Dnevniku HTV-a. Komentarisao je situaciju i razvoj događaja u Bosni i Hercegovini. Naglasio je kako SAD podupire Dejtonski mirovni sporazum.

Osvrnuo se i na nedavni odlazak Milorada Dodika u Rusiju. Eskobar je istakao da je Hrvatska veliki strateški partner SAD-a.

Milorad Dodik i njegovi ljudi polako, ali sigurno provode odcjepljivanje RS od ostatka Bosne i Hercegovine. Anonimni izvori dojavili su da se Vašington i London slažu da je prevršio mjeru i da ne mogu očekivati daljnju saradnju u budućnosti. Eskobar je istaknuo kako su ograničenja Ustava BiH i ograničenja Dejtonskog sporazuma vrlo jasna.

- Budući da podržavamo tu zemlju, podržavamo i njen teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter. Podržavamo i Dejtonski mirovni sporazum, kao i sve mjere koje omogućavaju njegovo uvođenje. To uključuje bonske ovlasti visokog predstavnika za BiH. Ako se zadrži unutar granica, tj. unutar konteksta Dejtonskog sporazuma, sarađivat ćemo s njim kako bismo unaprijedili put BiH prema Evropi. Ako ga prekrši, moramo mu dati do znanja da će biti posljedica - dodao je.

Kršenje Dejtonskog sporazuma

Na pitanje da li je prekršio Dejtonski sporazum, on odgovara:

- Na putu je raspuštanja državnih institucija. Želi RS izuzeti iz Dejtonskog sporazuma. Bit će posljedica. Neke smo već vidjeli. Primjera radi, upotreba bonskih ovlasti da bi se poništila neka pravna djelovanja. Na raspolaganju imamo i druga sredstva uključujući sankcije. Razmislit ćemo o upotrebi nekih od tih sredstava - naglasio je posebni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan.

Milorad Dodik nedavno je bio u Moskvi. Zapad ga je upozorio da to ne učini. Je li dobio direktne upute da to učini?

- Mislim da je to njegov put zadnjih nekoliko godina, kazao je.

- Želi stvoriti RS bez ičijeg utjecaja, bez utjecaja državnih sudova, tužilaca, istražitelja, poreznih tijela. Rusija izvlači korist iz toga, ali mislim da je ponajprije riječ o domaćoj pojavi - istakao je.

Problemi na Kosovu

Eskobar je vrlo uključen u pregovore između Kosova i Srbije. Bio je prisutan s ostalim zapadnjačkim predstavnicima međunarodnih zajednica tokom postizanja Ohridskog sporazuma. Od tada se situacija pogoršala uz nasilje u sjevernom Kosovu. Mnogi pripadnici mirovnih snaga NATO-a ranjeni su tokom eskalacije nasilja. Nazire li se rješenje?

- Ako te dvije strane ne prihvate plan smirivanja sukoba od EU-a, moglo bi doći do još veće krize. Moram biti vrlo jasan, ovo nije evropski proces. U Ohridu je riječ bila o sporazumu o normalizaciji kako bi se stvorili mirovni uslovi između dva neprijateljska susjeda po evropskim pravilima. Ne samo da su normalizirali svoje odnose nego su se i usklađivali s EU-om. Moramo se vratiti tome. Smatram da taj sporazum stvara prave uslove za produbljivanje evropske integracije. U međuvremenu je došlo do niza destabilizirajućih djelovanja. To nas je odvuklo od uvođenja tog sporazuma. Moramo se vratiti tome - poručio je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u Dnevniku HTV-a.

Rješenje za Kosovo?

Džozep Borelj (Josep Borrell) i Miroslav Lajčak iznijeli su tri jednostavna koraka. Prvi je korak micanje ljudi s ulica. Gradonačelnici se ne smiju birati s ciljem odvraćanja pozornosti.

- Trebaju nam novi izbori s bezuvjetnim učestvovanjem Srba. Trebamo i vremenski kalendar srpske implementacije svog dijela, te nacrtni statut zajednica srpskih općina na Kosovu. Riječ je o ravnoteži, jednakosti te beneficijama za obje strane - naglasio je.

Eskobar je stigao u Dubrovnik zbog konferencije Dubrovnik Forum. Ondje će biti riječi i o globalnim problemima te pozicioniranjima moći. Događaju se ratovi i krize. Eskobar je naglasio kako ima velika očekivanja od Foruma.

- Očekujem da ćemo potvrditi da su SAD i Evropa ujedinjeni, da je NATO-ova solidarnost čvrsta, a jedinstvo SAD-a i EU-a snažno. Situacija se poboljšava. Hrvatska je dala velik doprinos svemu navedenom. Hrvatska je veliki strateški partner SAD-a. Osim što SAD pruža beneficije Hrvatskoj, Hrvatska uvelike pomaže u mnogim globalnim izazovima, poručio je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.