Milatović: Revitalizacija političkih odnosa važna za unaprjeđenje ekonomskih odnosa Crne Gore i Srbije

Nakon Brisela i posjeta evropskim institucijama i sjedištu Sjevernoatlantske alijanse, dolazim u Beograd u namjeri da dam doprinos revitalizaciji političkih odnosa dvije zemlje, rekao je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

Iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore je saopćeno da je Milatović prisustvovao svečanom prijemu u Crnogorskoj kući u Beogradu u okviru prve zvanične posjete Srbiji.

- Prisustvo predsjednika Vučića na mojoj inauguraciji 20. maja, ministra Dačića na Samitu u okviru Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi – koji smo imali u Podgorici 27. juna, i ova moja prva posjeta Beogradu, u tako kratkom vremenskom periodu, upravo idu u prilog unaprjeđenju odnosa dvije države. Revitalizacija političkih odnosa je važna za unaprjeđenje naših ekonomskih odnosa, što ima za rezultat direktne benefite za privredu i građane - poručio je Milatović.

Najveći trgovinski partner

On je rekao da je Srbija Crnoj Gori ubjedljivo najveći trgovinski partner, sa robnom razmjenom od 764 miliona eura prošle godine, što predstavlja petinu ukupnog prometa roba sa inostranstvom.

- Srbija je za nas i najveće turističko tržište. U 2022. ostvareno je 435 hiljada dolazaka turista iz Srbije u Crnu Goru, što je udio od 21 posto od ukupnog broja dolazaka stranih turista. Kada govorimo o strukturi, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije, i to nešto iznad 3 miliona ili 25,5 posto od ukupnog broja - istakao je Milatović.

Dodao je da je Srbija lani bila i najveći strani investitor u Crnoj Gori sa 137 miliona eura ili 12 posto ukupne vrijednosti stranih direktnih investicija.

- Uprkos podacima koje sam iznio, sa Srbijom, koja je naš najznačajniji ekonomski partner, Crna Gora nema odnose na nivou ambasadora – i to ne iz tehničkih razloga, već političkih, dvije zemlje nemaju zajedničke granične prelaze – kao što imamo sa Bosnom i Hercegovinom i sa Albanijom, platni promet predstavlja ozbiljnu poslovnu barijeru, naše Mješovite komisije za rješavanje ovih naizgled tehničkih pitanja se ne sastaju godinama unazad, a nikada nije održana zajednička sjednica Vlada dvije zemlje - ocijenio je Milatović.

Bliski odnosi

Poručio je da su, uprkos svim izazovima, veze između građana i privrede Crne Gore i Srbije ostale jake i da je stoga odgovornost ali i obaveza na državnicima dvije zemlje da te odnose ne remete, već da ih unaprjeđuju.

- Osim tradicionalnih veza i bliskih odnosa, Crnu Goru i Srbiju trajno povezuju zajednički ciljevi, a to su prije svega regionalna stabilnost i članstvo u Evropskoj uniji. Ja sam intelektualno stasao na Zapadu, živio sam i radio u razvijenim zapadnim zemljama, i znam da se do tamo može stići i tako što ćete uzeti avion i preletjeti susjede – ali sam upravo tamo naučio, da tek kada izgradite povjerenje sa susjednim zemljama, tek tada možete postati istinski i održivo uspješni. Posvećenošću ovim ciljevima dajemo dobar zamah proevropskom razvoju Zapadnog Balkana. Uvjeren sam će politički odnosi Crne Gore i Srbije ići uzlaznom putanjom u periodu pred nama i da će to biti dobar zamajac za dodatno unaprjeđenje ekonomskih, kulturnih i sveukupnih odnosa - zaključio je Milatović.

On je ukazao na značaj jačanja veza sa zajednicom Crnogoraca u Srbiji i njihove povezanosti sa Crnom Gorom.