Dačić: Opozvana 23 ambasadora Srbije kojima je istekao mandat

U Službenom glasniku Srbije objavljena je odluka o razrješenju 23 ambasadora čiji su mandati istekli. Među njima su i ambasadori Srbije pri Ujedinjenim nacijama (UN), Evropskoj uniji (EU) u Briselu i Vijeću Evrope.

Razriješeni su ambasadori u Crnoj Gori, Austriji, Grčkoj, Turskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Kubi, Kipru, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Španiji, BiH, Saudijskoj Arabiji, Nigeriji, Indoneziji, Iranu, Iraku i Keniji.

Kako je objasnio ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, svima njima istekao je četvorogodišnji mandat.

- Rekao sam da će se poštovati dužina mandata, a to su četiri godine i svi koji su razriješeni, razrješeni su zbog isteka mandata. Sada će uslijediti imenovanja novih ambasadora na upražnjena mjesta i to će biti završeno do kraja ove godine - rekao je Dačić.