Do Koste K. dolaze informacije iz vanjskog svijeta: Saznao da su roditeljima blokirani računi

Dječak ubica Kosta Kecmanović koji je zatvoren u ustanovi izražava interesovanje za pisanje nakon što mu je majka poklonila knjigu.

Iako je pod stalnim nadzorom policije i zdravstvene ustanove, on izražava želju da napiše knjigu koja će opisati sve što se dogodilo u njegovom životu, uključujući i razloge koji su ga doveli do zločina koji je počinio. On vjeruje da će ta knjiga biti veoma zanimljiva ljudima i da će mu donijeti veliku zaradu.

Blokirali imovinu njegovih roditelja

Istražni organi blokirali imovinu njegovih roditelja i ta informacija je nekako došla do dječaka-ubice, pišu srbijanski mediji.

Kada je saznao za tu situaciju shvatio je da ne može računati na finansijsku pomoć roditelja. Stoga, on vjeruje da će pisanje knjige biti način da obezbijedi svoju budućnost i zgrne milione kroz prodaju knjige.



Viši sud u Beogradu je donio odluku o privremenoj mjeri zabrane prodaje ili stavljanja hipoteke na imovinu koja je u vlasništvu ili suvlasništvu majke dječaka. Roditelji su pokušali da se "riješe" imovine prenošenjem na rođake, ali su takvi pokušaji spriječeni.

Majka i sestra pokušale napustiti državu

Također, majka dječaka i njegova sestra su pokušale da napuste zemlju, ali su zaustavljene od strane policije na graničnom prelazu. Nakon saslušanja, majka je puštena na slobodu.

Na zahtjev članova porodice žrtava masakra u školi, sud je odlučio da sav novac kojim raspolaže otac dječaka bude prenesen u depozit javnog izvršitelja, kako bi se obezbijedila nadoknada za oštećene. Novac će biti čuvan do okončanja krivičnog postupka.

Reakcija dječaka je bila, reklo bi se, sasvim neosjetljiva. Njega to nije doticalo, niti je to komentarisao. Kako navode izvori bliski medijima, on vjeruje da je pronašao način da se sam brine o sebi.

- Do njega je stigla informacija da su im sve zaplijenili. Nije komentarisao ta saznanja. Sada je preokupiran razmišljanjem o knjizi, a o tome razmišlja sa velikom radošću. Ne pokazuje da mu je bilo šta bitnije u ovom trenutku.