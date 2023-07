Omiljeni kuhar Vratislav stradao je dok je posluživao večeru: "Jahta se zabila nenormalnom brzinom"

Vratislav Ugrinić (61), brodski kuhar iz Tkona, poginuo je u strašnoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 19:35 sati u Murterskom moru. Vratislav je poginuo na licu mjesta kad je u ribaricu Mašun u vlasništvu Tomislava Jakovljeva iz Tkona udarila motorna jahta hrvatskih oznaka na kojoj je bio bračni par s djecom.

Nije mu bilo pomoći

Motorna jahta dužine 12,49 metara svom je silinom udarila u desni bok ribarice na kojoj se u tom trenutku nalazilo devet članova posade. Jahta je pogodila ribaricu i od siline udara propela se na nju tačno na mjestu gdje je u tom trenutku nesretni Vratislav pripremao večeru i usmrtila ga. Nakon što je jahta s udarene ribarice opet skliznula natrag u more, došlo je do prodora vode u nju i potonuća. Odmah je u pomoć priskočilo nekoliko brodova koji su plovili u blizini, kako bi pomogli ljudima pogođenim havarijom.

Pokojnom Ugriniću, koji je bio ujak vlasniku broda i na ribarici je radio od samih početaka, nažalost, nije bilo pomoći, piše Zadarski.hr.

Vlasnik ribarice Tomislav Jakovljev u utorak je bio strašno potresen zbog nesreće i gubitka člana posade.

- Utučen sam. Vratislav je radio s nama 22 godine... U trenutku nesreće bio je u salonu, a jahta je došla nenormalnom brzinom i udarila svom silinom u kabinu i nadgrađe i to je bilo to. Ništa se nije uspjelo učiniti, smrt je uslijedila istu sekundu, na licu mjesta. Na toj jahti bili su muž, žena i dvoje djece. Odmah smo im pružili pomoć, a jahta je potonula. Vratislavu, nažalost, nije bilo spasa. Bilo nas je devet na brodu, niko drugi nije stradao, samo Ugrinić. S Mašunom ribarimo već 22 godine, a Vratislav je s nama bio od prvoga dana, najprije s ocem, sad sa mnom... Strašno, ne mogu više niti govoriti od šoka. Cijelu noć i dan davao sam izjave u kapetaniji, policiji, sudu, bolnici... Uviđaj je trajao deset sati jer se radilo o smrtnom slučaju, pa je procedura takva, ali to nas je sve dodatno iscrpilo - rekao je vlasnik broda Tomislav Jakovljev.



Jahta potonula

Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, nakon dojave službenici Lučke kapetanije Šibenik s ukrcanim djelatnicima Hitne medicinske pomoći Šibenik doplovili su na poziciju pomorske nesreće, južno od otoka Murvenjak, gdje su zatekli oštećenu ribaricu na kojoj je u trenutku nesreće bilo devet članova posade, svi državljani Republike Hrvatske, od kojih je jedan, nažalost, smrtno stradao.

Na motornoj jahti su u trenutku nesreće boravile četiri osobe, svi državljani Republike Hrvatske, koji su se nakon nesreće evakuirali na drugu brodicu u blizini. Nakon nesreće došlo je do potonuća motorne jahte, a na poziciji nije uočeno onečišćenje mora, piše Zadarski.hr.

Preliminarnim uviđajnim radnjama o uzrocima ove pomorske nesreće utvrđeno je da se sudar ribarice i motorne jahte dogodio u neposrednoj blizini navedene pozicije, tako da je motorna jahta udarila u desni bok ribarice, pri čemu su na ribarici nastala značajna oštećenja trupa iznad nivoa mora i značajna oštećenja nadgrađa, ali je ostala u plovnome stanju.

Šok i nevjerica

Nakon završetka preliminarnog uviđaja, ribarica je spasilačkim brodom šibenske Kapetanije uzeta u tegalj i prevezena u mjesto Podvrške, na otoku Murteru. Uviđaj o uzrocima ove pomorske nesreće provodi Lučka kapetanija Šibenik, u saradnji s policijskim službenicima.

Višesatno trajanje uviđaja, zbog čega posada nije mogla napustiti pogođeni brod, dodatno je potreslo članove porodice koji su ih čekali na Pašmanu.

- Od jučer, kad se to dogodilo, oni su oteglili brod u Murter. Ljudi su uz rivu stajali cijelu noć, još su tamo, nisu ih pustili kući. Čuli smo se s njima, svi su u šoku i nevjerici. Nakon dva i pol sata došla je Kapetanija, a dva i pol sata poslije hitna i policija, tako da o tome nemam komentara, kao da smo ne znam gdje. Tek su na sat poslije ponoći iznijeli preminuloga, što je najžalosnije od svega, a ti su ljudi to sve morali gledati. To nas je sve dodatno potreslo - rekla je za Zadarski.hr članica porodice posade broda.