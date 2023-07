Srbija uručila protestnu notu turskoj ambasadi u Beogradu

Srbija je turskom ambasadoru u toj zemlji uručila protestnu notu nakon što je Kosovo od Turske kupilo naoružane dronove jer smatra da je riječ o donaciji, a srbijanski državni sekretar Nemanja Starović tvrdi da Kosovo nema novca za takvu kupnju.

- Naše agencije koje su za to nadležne su mjesecima detaljno izvještavale državno vodstvo o svemu i naravno mi smo u skladu s tim, koristeći diplomatske kanale, upozorili predstavnike Turske da je to što se događa apsolutno neprihvatljivo - rekao je Starović gostujući u programu Radiotelevizije Srbije te dodao kako to nije razlog za paniku ali je riječ o kršenju međunarodnog prava.

KFOR ima odgovornost za zračni prostor

Starović je kazao da pojedine države, a prije svega je tu u fokusu Turska, intenzivno rade na naoružavanju, obučavanju, osposobljavanju Kosovskih snaga sigurnosti, što je u suprotnosti s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a i drugim međunarodnim sporazumima.

Mirovne snage na Kosovu predvođene NATO-om (KFOR) upozorile su u ponedjeljak Prištinu nakon kupnje turskih naoružanih dronova te podsjetile ju da su jedino one odgovorne za njen zračni prostor.

- Kada je riječ o upotrebi svih vrsta bespilotnih letjelica i o odgovarajućim ograničenjima, pa i u vezi s TB-2 Bajraktar, zapovjednik KFOR-a ima glavnu odgovornost za zračni prostor iznad Kosova - navodi se u priopćenju.

Upozorenje je došlo dan nakon vijesti o nabavci turskih dronova TB-2 Bajraktar koju je objavio premijer Albin Kurti koji je u nedjelju na društvenim mrežama objavio fotografije na kojima stoji pokraj novih dronova.

"Kosovo je sada sigurnije i jednako ponosno"

- Našem vojnom arsenalu smo dodali dronove TB-2 Bajraktar koje smo kupili od Turske - sa zadovoljstvom je izjavio Albin Kurti, dodajući:

- Kosovo je sada sigurnije i jednako ponosno!

Hina podsjeća da Kosovo gradi vojsku koja bi trebala imati 5.000 regularnih vojnika i 3.000 pričuvnih te kako NATO u toj zemlji od 1,8 miliona stanovnika ima 4.500 mirovnih snaga.

Proteklih mjeseci Kosovo se suočilo s najgorim etničkim nasiljem na sjeveru gdje živi oko 50.000 Srba, koje podržava Beograd. Problemi su izbili u maju nakon što su kosovski gradonačelnici na sjeveru preuzeli dužnost nakon lokalnih izbora koje su bojkotirali Srbi koji zahtijevaju formiranje Zajednice srpskih općina (ZSO).