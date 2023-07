Milatović: Očekujem da idućeg mjeseca dam mandat mandataru, pokušati formirati vladu koju podržava 49 poslanika

Predsjednik Cren Gore Jakov Milatović kazao je da očekuje da bi, nakon konstitutivne sjednice Skupštine naredne sedmice, formalne razgovore sa političkim subjektima mogao završiti "u pristojnom roku" i da već u avgustu da mandat mandataru za sastav nove vlade.

Važno je, kako ističe, makar pokušati da se formira izvršna vlast koju podržava većina od 49 poslanika, neophodna za krupne reforme u pravosuđu, pišu Vijesti.me.

Istakao je kako je važno da vlada bude reformska, proevropska i stabilna.

- Pozdravljam dobru namjeru političkih subjekata da se ide u što inkluzivniju vladu, to je pravi pravac, izgleda da će to dodati političku stabilnost. Volio bih da u vladi vidim predstavnike svih partija koje predstavljaju manjinske partije u Skupštini, to bi bila vrlo dobra stvar za Crnu Goru - rekao je Milatović novinarima poslije svečanosti povodom Dana opštine Berane.

Na pitanje da li bi volio da u novoj vladi budu i predstavnici srpskog naroda, Milatović ističe da je više puta govorio o tome da ne želi govoriti o tome ko bi trebalo da bude dio izvršne vlasti, a ko ne.

- Želim da o Vladi govorim principijelno. U Vladi bi trebalo da bude što više subjekata, kako bi Vlada bila dodatno snažnija i imala veću podršku u Skupštini, ali ne nauštrb principa, programa i prioriteta. Glavni prioritet je ubrzanje evropskog puta, jer sada postoji momentum koji Crna Gora mora da iskoristi da značajnije zagazi naprijed ka punopravnom članstvu u EU. U tom smislu sam vrlo jasan – i srpski i crnogorski i albanski narod, i bošnjački i hrvatski, svi narodi treba da budu dio Vlade Crne Gore, jer svi ti narodi čine Crnu Goru, ali mislim da to ne bi trebalo da bude princip po kome se Vlada stvara. Vlada se stvara u odnosu na to ko može negdje vjerovatno najbolje odgovoriti velikim izazovima pred Crnom Goro - istakao je Milatović.

Upitan koliko može Crnu Goru u EU povesti vlada koja ima podršku samo 41 poslanika, Milatović je kazao da to može učiniti svaka vlada koja ima većinu u parlamentu, ali i ukazao da je za krupne reforme u pravosuđu potrebna većina od najmanje 49 poslanika.

- U tom smislu je važno ići, makar pokušati, da se napravi Vlada koju podržava većina od 49 poslanika. To je logika i donekle je jasno, jer je nastavak reformi u pravosuđu ključna stvar za ozdravljenje našeg društva... Bez vladavine prava i povratka povjerenja građana u naše institucije - džaba smo krečili, što se kaže - naglasio je Milatović.