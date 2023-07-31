Spajić: Mislim da smo ubijedili Milatovića da imamo većinu za mandatara i formiranje vlade

Mislim da smo ubijedili predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da imamo većinu za mandatara, ali i za formiranje vlade.

To je danas, nakon konsultacije o mandataru s Milatovićem, saopštio lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić, prenose Vijesti.me.

Milatović je danas počeo s konsultacijama o izboru mandatara za sastav vlade sastankom s Spajićem.

Aktivno učešće

Osim Spajića, sastanku su prisustvovali član Predsjedništva PES-a Boris Pejović, poslanik s liste tog pokreta Seid Hadžić i poslanica s liste PES-a i članica Alternative Jelena Nedović.

Spajić nije želio da odgovori na pitanje novinara ko čini tu većinu i kolika je ona, rekavši da ne bi sad da govori o tome. Upitan očekuje li da će imati podršku četrdeset jednog poslanika, koliko je potrebno za izbor vlade, Spajić je odgovorio potvrdno.

- Ubijeđeni smo da imamo većinu za mandatara, i da ćemo poslije toga imati i većinu za formiranje vlade... Zadatak mandatara je da traži većinu od 41, odnosno aktivno učešće četrdeset jednog poslanika. Vidjeli smo da je većinska vlada, a ne manjinska, nešto što je optimalan scenario. Da ne bismo ponavljali greške prethodnika, mislimo da treba težiti većinskoj vladi i vladi koja bi na taj način imala stabilnu podršku u parlamentu - rekao je novinarima na Cetinju.

Spajić je rekao da je imao neformalne razgovore s predstavnicima koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), ali da su se, kako tvrdi, na sastancima "prvenstveno držali principa buduće vlade i toga ko bi trebalo da bude mandatar".



Programski principi

- Ta faza je u pitanju, a poslije kad neko dobije mandat - bavio bi se time kako sprovesti programske principe kroz resore - dodao je.

Govoreći o pregovorima s Bošnjačkom strankom (BS), Spajić je rekao da se i ti razgovori također tiču programskih principa buduće vlade i toga ko bi trebalo da bude mandatar.

Milatović je prošle sedmice rekao da, iako po Ustavu ima rok od 30 dana da obavi konsultacije, očekuje da će ih završiti u narednih 15 dana.



- Potreba je da što prije dobijemo stabilnu i evropsku vladu. Ja ću uraditi svoj dio posla, a mislim da bi trebalo na svim stranama političkog spektra da bude dovoljno odgovornosti i ozbiljnosti - naveo je Milatović.

Kad bude predložen, mandatar će imati 90 dana da oformi kabinet.