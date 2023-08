Dijelovi Slovenije i dalje odsječeni: Očekuju se nove padavine

Premijer Slovenije Robert Golob kazao je da su jučerašnje štete od poplava vjerovatno najveće od neke elementarne nepogode od samostalnosti Slovenije.

On je kazao da je situacija veoma ozbiljna te da su sve raspoložive jedinice na terenu. Na raspolaganju je jučer bilo do 500 vojnika, no nisu svi aktivirani jer nije moguć pristup nekim mjestima, prenosi slovenska agencija STA.

Slovenska vlada na vanrednoj će sjednici donijeti amandman na zakon o elementarnim nepogodama kako bi „pomoć što brže došla“ pogođenim stanovnicima. Ljubljana će prihvatiti i ponuđenu pomoć iz inostranstva, rekao je Golob na konferenciji za medije.

- Situacija je zaista katastrofalna i ispravno je da prihvatimo pomoć koja nam je na raspolaganju - naglasio je. Ljubljana će koristiti i pomoć iz evropskog mehanizma, dodaje se.

Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost

Golob je za subotu sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost kako bi se objedinilo djelovanje svih službi i maksimizirala učinkovitost odgovora na katastrofu.

Slovenski premijer i ministar odbrane Marjan Šarec pozvali su građane da ne obavljaju poslove koji nisu od životne važnosti.

- Time bismo ugrozili ne samo sebe, nego i interventne ekipe - naglasio je premijer Slovenije.

- Sistem funkcioniše, budite strpljivi - istakao je Šarec, dodavši da broj 112 treba zvati samo u veoma hitnim slučajevima.

Nevrijeme i rekordne padavine koje su u petak pogodile Sloveniju odnijele su najmanje tri života. Poplavljena su naselja, nastala su klizišta, saobraćajnice su zatvorene te je došlo do goleme štete infrastrukture. Primjera radi u Suhoj kod Škofje Loke uništen je most.

Obilne kiše posljedica su ciklonskog područja koje se nalazi nad sjeverozapadom Italije te će se pomicati prema jugoistoku. Prema izračunima, ovakvo stanje trebalo bi potrajati do subote ujutro, no zbog prisutnosti ciklone padavine u obliku pljuskova i nevremena bit će i tokom dana, prenosi Neurje.si.

Mjesta odsječena od svijeta

Zbog velikih poplava neka su mjesta još uvijek odsječena od svijeta (nema struje, cestovne infrastrukture). Slovenska vojska je uz pomoć helikoptera spasila zarobljene koji su se također sklonili na krovove svojih stambenih zgrada.

Neurje.si navodi i najjače pljuskove po stanicama u periodu od 10 do 11 sati: Pasja raven– 214 l/m2, Suha - Škofja Loka - 210 l/m2, Zračna luka Brnik – 198 l/m2, Idrija – 181 l/m2, Zavodnje - 166 l/m2,, Zelenica – 166 l/m2, Luče – 148 l/.

I danas će obilne kiše stvarati neugodnosti u cijeloj Sloveniji. I dalje će postojati mogućnost dugotrajnih lokalnih pljuskova, upozorava Agencija Republike Slovenije za okoliš (Arso) koja je za veći dio zemlje izdala crveno upozorenje. Još se veći dio dana mogu očekivati poplave rijeka. Zbog vanrednog stanja sastat će se Vijeće za nacionalnu sigurnost, a najavljena je i sjednica Vlade, prenosi Delo.