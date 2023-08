Plenković: Nećemo prihvatiti optužnice iz Srbije koja pretendira biti regionalni tužilac i sudac

Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluje u Kninu da Hrvatska neće nikada dopustiti napad na tu akciju niti prihvatiti optužnice iz Beograda, odgovarajući na jučerašnje poruke iz Prijedora o "Oluji" kao najvećem etničkom čišćenju u Evropi.



Vlasti Srbije i RS organizirale su u Prijedoru u BiH zajedničko obilježavanje 4. avgusta kao "dana progona Srba iz Hrvatske".

Oslobodilačka operacija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako je "Oluja" bila najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, dok je predsjednik RS Milorad Dodik tu operaciju nazvao udruženim zločinačkim pothvatom za koji je okrivio Hrvatsku, ali i SAD.

- Danas jasno poručujemo svima, a posebno onima koji su to jučer govorili - Oluja je oslobodilačka operacija, temelj hrvatske slobode, Oluja je temelj hrvatske države i Hrvatska nikada i nikome neće dopustiti napad na Oluju, na hrvatske branitelje, na vojnike, na policajce - rekao je premijer Hrvatske Plenković.

Neće prihvatiti optužnice iz Beograda

Isto tako, dodao je, neće nikada prihvatiti ni optužnice koje dolaze od tužilaštva u Beogradu, od Srbije, koja pretendira biti regionalni tužilac i sudac.

- To tako neće ići. I stoga smo i do sada poduzimali sve mjere da takve optužnice niti ne razmatramo, niti ne prihvaćamo. To je važna poruka za one koji su Hrvatskoj osigurali slobodu - poručio je on.

Plenković je naglasio da su hrvatske vlade i sabori pokazali snagu za poštovanjem nacionalnih manjina, poštovanjem i srpske nacionalne manjine, pa i proces povratka koji se dogodio nakon 1995. o tome svjedoči.

- I upravo ćemo na tom tragu građenja demokratske Hrvatske u kojoj se poštuju svi hrvatski građani, Ustav, zakoni, graditi društvo, svjesni naših temeljnih vrijednosti, slobode, ali isto tako uvažavanja pripadnika nacionalnih manjina. To je savremena Hrvatska, evropska Hrvatska koja će u godinama pred nama snažiti svoju otpornost - rekao je Plenković.