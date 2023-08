Besana noć u Međimurju: Vatrogasci i volonteri osiguravaju nasipe, Mura još narasla

Međimurci su proveli još jednu besanu noć, najkritičnije je u Murskom Središću, a problemi su i u Svetom Marinu na Muri gdje žurne službe pokušavaju zaustaviti dotok vode u kuće budući da je Mura ponovo dosegla rekordan vodostaj, a Drava je imala veliki dotok vode iz Slovenije i Austrije.

- Danas su rekordi Mure ponovno srušeni jer je 543 centimetra trenutno vodostaj rijeke Mure kod Murskog Središća. To je najviše ikad zabilježeno- rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec za Hrvatski radio te dodao da su također pratili situaciju na rijeci Dravi koja je cijeli dan imala veliki protok vode iz Austrije i Slovenije i visoke vodostaje.

Zbog toga je, kaže, ekipa stanovnika, mještana i dobrovoljnih vatrogasnih društava radila cijele noći na učvršćivanju nasipa kod naselja Pušćine i Gornji Hraščan u općini Nedelišće kako se ne bi ponovio najgori scenarij od prije 10 godina.

Ugrožene kuće

Sinoć je bio i stanak s donjomeđimurskim načelnicima općina s obzirom na visoki vodostaj rijeke Mure kod Goričana, gdje se Mura ulijeva u Dravu.

- Na rijeci Muri imali smo desetak potencijalno ugroženih kuća. one su bile zaštićene zečjim nasipima, vrećama s pijeskom i to smo prevenirali na području Murskog Središća, Svetog Martina na Muri i Poturena, no, za sada nema većih problema, ali ima manjih šteta koje će se vrlo brzo sanirati - saopćio je.

Što se tiče općine Nedelišće i rijeke Drave, dodao je, sjećamo se svi velike katastrofe iz 2014. i činimo sve, pušemo i na hladno da se to ne dogodi. "U međuvremenu se izgradilo dosta nasipa, a neki dijelovi sad su se učvrstili kako se velike količine vode koje sada dolaze i slijevaju ne bi probile. Sada treba kontrolirati, dokle god je visoki vodostaj, kompletnih preko 50 kilometara nasipa uz rijeku Muru i Dravu što čine volonteri i vatrogasci", rekao je Posavec.

Habijan: Još držimo sve pod kontrolom, najjači vodeni val očekujemo sutra

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan rekao je da još uvijek drže sve pod kontrolom.

- Još uvijek držimo sve pod kontrolom, nije se dogodilo da nam je negdje probilo u dio naseljenog mjesta, i gospodarski objekti nisu ugroženi. Trenutačno imamo na raspolaganju 118 vatrogasaca koji još uvijek utvrđuju nasipe i izgrađuju nove, pojačavaju ih, baš zbog mogućnosti dolaska vodenog vala kojeg očekujemo sutra, tijekom dana - rekao je.

Dodao je da su dosad potrošili oko 65.000 vreća s pjesmom, a građevinska mehanizacija pojačava nasipe, u okruženju od sedam kilometara.

Klimatske promjene

Hrvatsek vode će gradnju nasipa uz rijeke morati prilagoditi klimatskim promjenama.

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da su u proteklih šest godina rekonstruirali i nadogradili 225 kilometara nasipa, 75 kilometara nasipa u ovom trenutku ojačavamo gradimo ili nadvisujemo i na taj način se prilagođavamo klimatskim promjenama i rekordnim vodostajima.

- Problem je što svi vidimo da je dinamika procesa kilmatskih promjena toliko brza, to se događa i u drugim državama, da rijetko koja država uspijeva tako brzo dizati sustave, a i obrane od poplava s obzirom na to koliko bilježimo ekstremne hidrološke prilike - kazao je Đuroković, prenosi Hina.