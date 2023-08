Vučić: Nadam se da će prije kraja 2028. godine biti otvorena prva linija metroa u Beogradu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić održali su konferenciju za novinare u Palati Srbija.

Vučić je rekao da je jasno "da smo na dobrom putu, imamo pristojne predikcije i stope rasta".

- Inflacija je konačno počela da pada i da ide u dobrom smjeru da bi do kraja godine završila na manje od 9 procenata. Osim plata i penzija obezbijedit ćemo da rastu većom brzinom, predvidjeli smo mnogo projekata za izgradnju škola, vrtića, puteva... Danas smo se pojavili pred vama zato što je riječ o izmijenjenom planu, za 2027. godinu. Predstavit ću vam ambiciozne planove. Trebat će nam mnogo dobrovoljaca, da cijela Srbija radi za to. Beograd nećete moći da prepoznate, bit će jedan od najljepših gradova na svijetu, ne samo u Evropi. U ovom trenutku nismo zaustavili ni jedan projekat putne infrastukture - rekao je Vučić.



Autoput Beograd - Zrenjanin, pruge

Vučić je najavio da ovih dana kreće izgradnja brze pruge na dijelu od Niša do Brestovca.

- Uskoro treba da potpišemo i ugovor za izgradnju autoputa od Bačkog brega do Kikinde. Bilo je planirano da se uradi autoput do Nakova, ali će biti urađen do Srpske Crnje, graničnog prelaza sa Rumunijom. Bit će izgrađen i autoput od Beograda do Zrenjanina. Brzo će biti završena i brza pruga od Novog Sada do Subotice, a kada Mađari budu završili svoj dio, moći da se stigne od Beograda do Budimpešte za samo dva sata i 40 minuta, a od Novog Sada do Budimpešte za dva sata i neki minut preko.

Idemo i u izgradnju brze pruge prema Nišu i dalje, što je veoma važno za razvoj Niša i ovih dana, kreće i gradnja dionice Niš - Bredstovac od 23 kilometra, ali radit ćemo i prugu od Niša do Dimitrovgrada sa obilaznicom oko Niša - rekao je Vučić.

Naveo je da će se graditi i obilaznica oko Kragujevca i dodao da će država pomoći da se završi izgradnja Gradske tržnice u tom gradu.

- U svih 28 gradova, izdvojite Beograd, uradit ćemo 100 plus fasada po gradu, kad je EXPO u pitanju, u naredne manje od tri godine. Uvest ćemo dekorativno svjetlo, napraviti ih privlačnijim.

Sve mora da bude gotovo do kraja 2026.

- Da pozovemo sve ljude, stručnjake da nam pomognu u ogromnom poslu, jer 1. decembar 2026. moramo da dočekamo potpuno spremni, dakle sve moramo da završimo prije kraja 2026., moramo da damo ljudima ključeve da mogu da uđu u svoje paviljone. Ovo će biti ogroman, kvantni skok za našu ekonomiju, rastu, ubrzanju povećanja plata, penzija, svega drugog.



On je kazao i da su program Srbija 2020-2025 mnogi nazivali bajkom i šarenom lažom i da nisu vjerovali da prosječna plata može da bude više od 1.000 eura, a prosječna penzija 450.

- Na dobrom smo putu i uprkos problemima i inflacija će biti 12,5 posto, to je procjena koja će biti objavljena 11. avgusta. Osim plata i penzija koje će većom brzinom da rastu, predvidjeli smo i mnogo projekata o izgradnji škola bolnica, puteva. Srbija je zemlja koja najviše gradi i planira.

Vučić je pokazao kako izgledaju projekti koji treba da se završe do 2027. godine kada će biti održan EXPO u Srbiji.

On je pokazao mapu kako će izgledati dio gdje će se nalaziti paviljoni za EXPO 2027. Nacionalni fudbalski stadion mora da bude gotov do jeseni 2026., istakao je Vučić, a potom pokazao četiri ugovora koja moraju da se urade.

- Prvi ugovor je linijska infrastruktura, dva je ugovor za radove i iskop terena. Novi sajam i objekti za specijalizovanu izložbu EXPO 2027. prostirat će se na 25 hektara i dodatno će imati 1.500 stanbenih jedinica.

Otvaranje Prokopa u oktobru

Vučić je i pokazao kako će izgledati lokacija kod starog sajma.

- Tu ćemo napraviti i onaj veliki točak i to će značajno promijeniti izgled grada. Ponudit ćemo građanima da nam pomognu i kažu šta oni žele sa halom 1 da uradimo - rekao je Vučić.

- U oktobru ćemo otvoriti velelepnu željezničku stanicu u Prokopu, odakle će moći do aerodroma da se stigne željeznicom za 15 do 20 minuta, a za pola sata do nacionalnog stadiona i EXPA, vozovi će se kretati 120 km/h.

Nadam se da će prije kraja 2028. godine biti otvorena prva linija metroa u Beogradu i zato ćemo radove na metrou imati na svakom koraku u narednom periodu.

Beogradska autobuska stanica bit će gotova do 2025. godine, kada će biti gotova i nova željeznička stanica Novi Beograd.

Kod Muzeja savremene umjetnosti na Ušću izgradit ćemo Prirodnjački muzej, koji će imati dva miliona artifakata, tu ćemo napraviti četvrt kulture ili muzejsku četvrt. Kod hotela "Jugoslavija" gradit ćemo veliki akvarijum.

Računali smo oko 12 milijardi eura za sve. Mislimo da ćemo sve ovo uspjeti da uradimo. Želimo da EU zajedno sa nama učestvuje, da zajedno pristupimo svemu tome.

Uz sve probleme koje ima Njemačka će biti uvijek u prvih 10 zemalja svijeta, imaju najsnažniju industriju i za nas je dobro da ona bude što uspješnija, što ona brže krene naprijed, to je bolje za Srbiju - rekao je Vučić.

- Pismo nekih evropskih zvaničnika samo formalno je adresirano na mene, ali je upereno protiv Srbije, a moja krivica je što se zalažem za Srbe u regionu i što ne želim da priznam Kosovo... Ponosan sam na imena koja su pisala to pismo, ali sam ponosan i na to što tu nema nekih imena.

Vučić je na novinarsko pitanje kada će biti izbora u Beogradu koje traži opozicija, rekao da mu niko nije tražio beogradske izbore.

- Niko nije tražio beogradske izbore, nudio sam ih 50 puta, a da li će biti samo beogradski to ćemo da vidimo, to nije fontana želja i za to nisu potrebne nikakve demonstracije.

Na pitanje o mogućim ostavkama u Bačkoj Palanci, poslije smrti penzionera i djeteta jer su strujni kablovi visili više od dvije sedmice poslije nevremena, Vučić je rekao:

- Da, sagledat ćemo sve zahtjeve građana, ali ne onih profesionalnih demonstranata.

Ministrica Grujičić je u pravu kada predlaže da bolovanja duža od 15 dana treba da odobrava komisija, a važno u tom prijedlogu je da se to neće odnositi na onkološke i neke druge bolesnike.

Brnabić: Do sad smo isplatili 24.200.000 dinara zbog nevremena

Prema riječima Ane Brnabić, premijerke Srbije, 63 lokalne samouprave proglasile su vanredne situacije poslije nevremena koje je zadesilo Srbiju tokom maja i juna.

- 24.200,000 dinara je do sada isplaćeno usljed dejstva poplava u maju i junu. Još imamo 308 zapisnika koja su trenutno na verifikaciji pa očekujemo dodatne isplate stanovništvu. 21 lokalna samouprava još nije dostavila dokumente na verifikaciju, pa apelujemo na njih da dokumente pošalju što prije.

Vrtiće u Ćupriji i Aranđelovcu moramo u potpunosti popraviti. Prioritet su stambeni objekti i škole, vrtići, kako smo ranije i naveli.

Krenuli smo ubrzano da se pripremamo za EXPO 2027 u Beogradu, predstavit ćemo Srbiju kao zemlju novih tehnologija. Fokus je na autonomnoj vožnji, to jest na vozilima bez vozača. Drugi fokus je Bio 4 kampus. Treći fokus su naučno-tehnološki parkovi, nastavljamo sa izgradnjom, fokus je na Niš, Čačak i Kruševac. Četvrti fokus, nastavljamo da ulažemo u Kragujevac. Peti fokus razvoj vještačke inteligencije - rekla je Brnabić.