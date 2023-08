Vučić: Prosječna plaća u Srbiji u decembru 2025. godine iznosit će 1.000 eura

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Ćirilica" na Happy televiziji, autora i voditelja Milomira Marića, gde se osvrnuo na sve krucijalne političke i društvene teme koje okupiraju čitav region.

Vučić je na početku govorio o Ajfelovom tornju, da su zbog njega bile demonstracije u Parizu, a da je danas prvo ili drugo mjesto po posjećenosti u svijetu.

- Ljudi koji guraju naprijed uvijek su izloženi toj vrsti poruge, podsmijeha, i na to morate da se naviknete, došao sam da govorim o tome šta ćemo da uradimo. Nikada im nije palo na pamet da kažu "izvinite" za sve neistine i laži. Ljudi se javljaju sa idejama šta sve može da se radi u Sokobanji, u Nišu, hoćemo li Staru čaršiju u Leskovcu da uradimo da izgleda još ljepše. Ljudi i ne znaju ko je bio Potemkin, on je bio div, priča se o njegovim selima, što nema mnogo smisla. Isti termin su koristili za Beograd na vodi. Vučićeva bajka postala realnost. Sve što smo govorili mi ćemo da uradimo. Neki ljudi ne vole činjenicu da smo mi organizatori EXPO. S jedne strane imate energiju izgradnje, s druge strane rušilačku energiju. Nismo naučili da dovoljno teško radimo. Postoji neka vrsta ideala da radim što manje, a da zaradim što više – rekao je.

O EXPO-u

Moramo da izgradimo jednaku, ako ne i bolju infrastrukturu, nego za Olimpijadu - rekao je Vučić na Marićevu konstataciju da je EXPO neka vrsta Olimpijade.

- Znali smo da je Malaga glavni konkurent, mislio sam da ćemo biti drugi. Uspjeli smo da dobijemo glasove nekoliko latinoameričkih zemalja. Govorili smo da su gluposti to što govorim za plaće, za 2025. godinu. A plaća će biti i veća od 1.000 eura, vjerujte mi šta kažem, penzije će biti veće od 450 eura. Ne može niko da prima manje od 400 eura, to ne postoji po zakonu, takvog bi poslodavca odmah uhapsili, mi sebi treba ljestvicu da postavljamo visoko. O kakvim vi Potemkinovim selima pričate kad 20. oktobra otvaramo stanicu Prokop. Zauzet ćemo Dunav na taj način da ćemo da gradimo pristane, plaže, gotovo svuda, hoćemo da Dunav bude naše more. U Srbiji u svih ovih 12 mjesta od Sombora, Apatina, Bača, Palanke, Novog Sada, Zemuna, Smedereva, Gradišta, Golupca, Milanovca, Kladova, Prahova, sve će da se digne u nebesa. Ne zaboravite da nam ide i brza saobraćajnica do Golupca. Sa aerodroma imat ćete voz koji će vas za 20 minuta dovesti do centra grada. Moći ćete da idete i u Surčin i u Obrenovac, ne morate da čekate autobuse, taksije... Da aerodrom i cijeli Beograd povežemo u tu liniju. Sve će da se digne u nebesa. BAS-ova stanica 2025. bit će gotova. Problem je što mi sad na lokalu moramo da se organizujemo. Mi imamo projekte negdje oko 212 miliona eura za cijelu Srbiju, posebno centralnu Srbiju, od Vranja i Pirota do Sjenice, Prijepolja, Priboja i Loznice, Ljubovije, Negotina i Kladova. U Sjenici treba da otvorimo školu u koju je uloženo 12, 13 miliona evra, ima bazen. Ide obilaznica oko Kragujevca, oko Užica... Ne možete sve da stignete odjednom. Bit će gotova i Basova i Železnička stanica, imamo projekte za cijelu Srbiju, škole, domove zdravlja, vrtiće, ulagat ćemo svuda, u sve dijelove zemlje, nešto će biti brzo gotovo, nešto treba da se još radi – kazao je Vučić.

U Niš dolaze još dvije fabrike i sa njima će biti 10 koje sam otvorio, a u Čačak dolazi još jedna njemačka fabrika, naglasio je.

- Ozbiljno rade sve fabrike koje je uradio Vučić, a oni ništa. I centralna Srbija i Vojvodina moraju da se infrastrukturno podignu. Vojvodina ima autoput ali to nije dovoljno. Morat će da nikne i, malo sjevernije, brza saobraćajnica, jer moraju da se osnaže Palanka i Bač, moramo bolje da povežemo Beograd i Zrenjanin. Za mene je iznenađujuće da neko želi da narodu bude loše, i ne shvatam da neko ne želi dobro svojoj zemlji, uvijek na obilježavanje "Oluje" odem negdje, Prijedor je mjesto gdje i danas živi mnogo izbjeglica iz Krajine i Prijedor je za mene jednako kao Banja Luka, Prokuplje, Leskovac, ljepši od Pariza i Londona. Ne mislim da je srpski narod historijski nakrivlji, ali ne može da nas vode kao na povocu, da nam prijete nemojte da pravite film o Jasenovcu.

Politički oponenti

Naglasio je da moraju raditi Sjevernu tangentu preko Srbobrana i Bečeja.

- Moramo da osnažimo Vojvodinu. Zrenjanin sad ima manje stanovnika od Pančeva. Znate šta će to da znači za aerodrom, za Air Serbia-u. Stadione nećemo da ostavljamo nama na upravljanje, to će biti prostori za mnoge događaje, to će biti spektakularno, otvorit ćemo još 10 fabrika, obnoviti tržnice, fasade, moramo da dižemo centralnu Srbiju i Vojvodinu – naglasio je.

Osvrnuo se i na političke oponente.

- Nećete me pobijediti, zato što ne volite da radite, nemate ideje, vaša jedina ideja je mržnja. Sklonit ću se ja sam, al' ja hoću da tih 15 godina, od 2012. do 2027. budu upisane zlatnim slovima.

Osvrnuo se onda i na dešavanja u svijetu.

- Šeik bin Zajed razmišlja da se priključi Briksu, mislim da dobro vidi šta se dešava u svijetu, rekao mi je da obratim pažnju gdje će tvoja zemlja biti za 20 godina, razmisli gdje će da ti živi sin za 20 godina, uz najrazvijenije zemlje svijeta koje neće više biti isključivo na Zapadu i molim te da ne vodiš politiku iz dana u dan, već gdje će biti Srbija za 20 godina.

Odustajanje od litijuma

Osvrnuo se i na odustajanja od litijuma.

- Srbija je izgubila milijarde i milijarde evra jer se odrekla litijuma, najviše su izgubili ljudi u Loznici, Malom Zvorniku, Krupnju, Jadru, Rađevini. Oni su najviše izgubili. Njima je oteto iz džepa. Budžet Loznice je danas oko 33-34 miliona eura, mogao je da ide na 70-80 i do 100 miliona eura, znate šta to znači, da bude velegrad. To se mjeri sa Novim Sadom za 15-20 godina. Napravljena je velika šteta zbog litijuma i to su izvele strane službe. Srbija je propustila “stravičnu šansu” zato što je dio ljudi bio naivan, a dio je vjerovao u to što govori da štite Srbiju od propasti. Oni su to uradili da Srbija ne bi prebrzo štrčala i zato sam ja pokušao da razgovaram da to bude neka vrsta regionalnog projekta. Onda su došli i rekli - vi ste plaćenici Rio-Tinta. Englezi su počeli da rade litijum, u Njemačkoj, Portugalu, te tehnologije su otišle daleko, a mi se odričemo. To kao kad bi Emirati rekli - nećemo naftu da izvozimo. Šta smo mi, ludi?. Rekli smo nećemo ni rudnik zlata. To samo ima kod nas. Zašto? Ne znamo ni mi sami. Zato što je to bilo uvezano sa tim da je protiv Vučića, a oni će da štite čistu Srbiju od Vučića koji bi želeo ukaljanu, zatrovanu Srbiju što je naravno sve neistina i laž – istakao je predsjednik Srbije.

Otkrio je i da će posjetiti Kinu u oktobru.

- Imat ću veliku posjetu "Pojas i put" Kini u oktobru, šta će to tamo biti veliko je pitanje, jer se očekuje i vjerovatno dolazak Putina. Dobio sam važan poziv na otvaranje Atletskog šampionata u Mađarskoj, idem dva dana. Doći će mnogi evropski i svjetski lideri, poslije toga dobio sam još jedan važan poziv o kome ne mogu da govorim, za dan poslije, očekuje se i dolazak svih lidera jugoistočne Evrope i još nekih važnih evropskih i svjetskih lidera – naglasio je.

Poručio je i da bi bilo važno da se rat u Ukrajini što prije završi, jer su obje strane iscrpljene te da se nada da će zaustavljanje rata biti politika i predsjednika SAD-a Džoa Bajdena.

- Mnogi su mislili da će Rusija brže da savlada Ukrajinu i da zatvori priču, ali od toga nema ništa, nema lakog kraja, najbolje da se napravi primirje. Jasno je da od toga nema ništa, nema lakog kraja, vodi se rat iscrpljivanja, uz svu snagu Zapada, Rusiju neće moći da pobjede na vojnom polju. Nisam siguran ni da će Rusija pobijediti, posebno nisam siguran šta može da dobije politički i zato mislim da je najbolje da se napravi neko primirje. Vidio sam da postoji nekakva Saudijska inicijativa i da su se Rusi sklonili od toga, sada vidim nove koje dolaze iz drugih arapskih zemalja i nadam se da će nas nešto približiti i to je u interesu i predsjednika SAD Džozefa Bajdena. Mislim da je u interesu Bajdena, koji želi drugi mandat, ako bi on uspio da učestvuje u zaustavljanju rata, svi bi rekli - kapa dole. Ekonomija bi tom brzinom procvjetala, sve bi bilo drugačije, plaće i penzije bi i ovdje brže rasle, pale bi cijene energenata. Bajden zna da je ključno za SAD pitanje ekonomije i američkih izbora – kazao je.

Iscrpljena Rusija

Naglasio je da je iscrpljena Rusija, a Ukrajina pogotovo.

- Vidite koliko je rublja izgubila vrijednost u posljednjih godinu dana, iako se opet, da budem otvoren, ruska ekonomija drži bolje nego što je bilo ko očekivao. Vidi se da su se spremali. Ukrajini će biti potrebne decenije da se oporavi od rata.

On je poručio da je Ukrajina prijatelj Srbije.

- Sve što bih uradio po pitanju sankcija Rusiji, u našem narodu bi bilo pogrešno protumačeno. Da uvedem sankcije Rusiji oni bi rekli „antipatriotski potez“, a do tada kriv sam što nisam uveo sankcije Rusiji. Da uvedem sankcije Rusiji rekli bi „sada ćemo imati veću cijenu gasa, imali smo historijske veze sa Rusijom“. Da budem sasvim iskren: ugoditi našem narodu je nemoguće i to se ne trudim odavno. Sve je bilo u redu kad sam se sreo sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Kišnjevu. Ukrajina je prijatelj Srbije, Ukrajina nije priznala Kosovo. Osim što kod Srba koji su proamerički orijentisani, ukoliko voliš Amerikance, uvijek moraš da budeš na njihovoj strani, ili kod ovih drugih da Srbiju možeš da voliš samo ako si bezuslovno na strani Rusije. Sa Zelenskim sam razgovarao nekoliko minuta, bilo je veoma pristojno i uvijek će tako i biti, bio sam iznenađen koliko on mnogo zna o Srbiji. Kada vidite koliki pritisak vrše ovi sa Zapada na njih, i Merežko kaže „Zelenski će donijeti odluku o priznavanju Kosova“. Kakvu god odluku da donese, ja mislim da je Zelenski pametniji od Merežkog. Time bi srušili sve njihove principe na čemu se zasniva njihova odbrana, sve bi srušili. Ne mislim da će Zelenski to da učini – naglasio je.

Istakao je da cilj Srbija da ostane na putu u Evropu.

- Mislim da cilj Srbije mora da ostane put u Evropu iz milion razloga. Ljudi misle da im plate pripadaju po sebi, a ne razumiju da njihove plaće dolaze od investicija i zavise od milion stvari u kojima smo duboko zavisni od Zapada. I moramo da radimo sa njima, a i dobro je da radimo sa njima, jer ne želimo da živimo u diktaturama, niti u despotijama, već u demokratijama u kojima niko neće da ubija političke protivnike ili da osudi nekog na 30 ili 40 godina robije jer mu je neko rekao da vodi lošu politiku. Moramo, ipak, da pratimo i šta se zbiva na drugoj strani svijeta. Kina je prva pomogla Srbiji u epidemiji korone a sada je drugi spoljnotrgovinski partner, dok je 2012. bila ko zna na kom mjestu. Vidite kako su se stvari samo od tada promijenile -zaključio je.