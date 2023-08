Vučić: U BiH je bila velika tragedija pa tamo niko ne traži ostavke

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost "Novog vikend jutra" na TV Pink. On se na početku obraćanja osvrnuo na kritike u vezi projekata koji su nedavno predstavljeni.

- Očekivao sam da će dobar dio njih da kaže da želi da učestvuje u velikom podizanju Srbije. U projektima, 1.000 ljudi ima ideje šta da se uradi u njihovim mjestima - rekao je Vučić na početku.

"Koju bolnicu ste izgradili do 2012. godine"

- Pritom imate pokušaje Kurtija da podiže duhove nemira, ne samo u Sjevernoj Makdeoniji, nego i na jugu Srbije i sve to uz prećutnu podršku međunarodne zajednice - rekao je Vučić.

Govorio je o kritikama zašto se grade stadioni, a ne bolnice.

- Izgradili smo novi KC u Nišu koji nam drži kompletno zdravsto na jugu Srbije, izgradili novi KC ovde u Beogradu, dograđujemo dio KC Vojvodine, kreće i Kragujevac da se gradi - rekao je.

Podsjetio je da do 2012. godine nije izgrađena nijedna bolnica.

- Koju ste bolnicu izgradili do 2012 - upitao je Vučić.

- Od Zemunske gimnazije do Bele Palanke. Otvaramo u Sjenici najmoderniju školu, imat će bazen. Ulažemo u škole. A zašto stadioni? Zato što nemamo stadione. Zato što ljudi vole da gledaju fudbal - dodao je.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, podsjetio je na radove autoputa Ruma- Šabac, ali i na prugu do Niša koja bi trebalo da se završi do 2027. godine.

"Desila se strašna tragedija u FBIH, a ubica nije dijete, već osoba koja ima obiman dosije"

Govorio je o zločinu koji je potresao region a koji je počinio Nermin Sulejmanović .

- Postoji li stvar u zemlji za koju ja nisam kriv? Ovakve stvari kada imate, velike tragedije, da to pokušavate da iskoristite u te svrhe. Pamtit će se to dugo. Desila se strašna tragedija. Troje mrtvih, četvero ranjenih, to nije uradilo dijete od 12 godina. To je neko ko je imao obiman dosije. Niko nigdje ne intervenište. Da li ste čuli da je neko pozvao na ostavke tamo? Nije. Ovdje sam ja za sve kriv! Svi pronalaze alibi u meni. U svakom ministarstvu postoje šefovi koji idu i pričaju da sam ja za sve kriv. A to pričaju zato što ne mnogi da rade baš ono što su željeli - dodao je Vučić.

"Neću potpisati zakon koji omogućava treći rod"

- Dok sam predsjednik neću potpisati zakon gdje će biti moguće da imate treći rod, koji nije žena ili muškarac - rekao je Vučić.

Dodao je da se premijerka Srbije zalaže za prava LGBT populacije, ali da on smatra kako je Srbija tradicionalno društvo i da nije spremna za tako velike promjene u tom pogledu, iako naglašava da poštuje sve različitosti i da svako ima pravo na izbor.

- Zamolio sam premijerku da dok sam predsjednik ne potpisujem istopolne glasove. Dakle, ne napadajte Anu Brnabić, ja to nisam dozvolio. Mi smo tradicionalno društvo, ipak to kod nas nije moguće. Dok sam ja predsjednik, ne može - kazao je.