Vučić: Kurti neće stati, očekujem pritiske zbog Rusije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a pričao je o tome zašto šuti međunarodna zajednica o promociji "Velike Albanije" u Skoplju i Tetovu, kao i šta očekuje od posjete Budimpešti.

Uoči posjete glavnom gradom Mađarske, gdje predsjednika Srbije očekuje i sastanak sa turskim kolegom Erdoanom, Vučić je rekao da je Srbiji važno da održava kontakt i da pokušava da ima najbolje moguće odnose sa Turskom.

"Nadam se da ću uskoro ugostiti Erdoana u Beogradu"

- Vjerujem da razgovori u Budimpešti će biti korak u poboljšanju naših odnosa. Imamo korektne i pristojne odnose, ali je tačno da slanje više vozila i oruđa i oružja kvarilo naše odnose - rekao je Vučić i dodao da se nada da ćemo uskoro ugostiti Erdoana u Beogradu.

Vučić je rekao i da su Srbiji veoma važni i odnosi sa Mađarskom. Predsjednik je rekao da će u Budimpešti biti susreta i sa drugim svjetskim i evropskim zvaničnicima.

- Očekujem da pravo iz Budimpešte letimo na jedno drugo mjesto gdje će biti predstavnici sa zapadnog balkana, ali i iz Brisela, gdje će biti održani sastanci koji neće biti laki - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je politika stvaranja Velike Albanije proces koji će da se nastavi, i da premijer Kosova Albin Kurti neće da stane.

- Nisu Srbi napustili Kosovo zbog tablica samo, to nije bio njihov kapric. Sjetimo se da je bilo mnogo nasilja, koje nije procesuirano... Hoću samo da kažem, da to nije pitanje hoćemo li mi nešto da osudimo. Politika stvaranja Velike Albanije je proces koji će da se nastavi - rekao je Vučić i dodao:

- Albin Kurti neće stati.

Sankcije Rusiji

On je rekao da će Kurti nastaviti sa svojom politikom.

- Nije u pitanju zastava Velike Albanije nego šta je on govorio, kako je najavljivan - rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da je ključno pitanje zašto Zapad šuti.

- Njih ne interesuje priča o Velikoj Albaniji, to je za njih loše, ali ti momci su naši momci. Mi probamo da gazimo ove druge dok ne pristanu na ono što smo mi htjeli, a to je da se prizna Kosovo - rekao je ironično Vučić komentarišući kako se Zapad ponaša.

Predsjednik je rekao da je riječ o organizovanoj kampanji, te da očekuje sljedeće sedmice velike i teške pritiske po pitanju sankcija Rusija.

- Očekujem najteže pritiske do sada. Vidite kako se steže taj obruč, da me izoluju da ostanem sam na političkoj sceni - rekao je Vučić.

- Očekujem da se suočimo sa brojnim problemima zato što je situacija u Ukrajini takva da je jasno na bojnom polju ne možete lako Rusiji da pobjegnete. Neću reći da Rusija može da pobijedi, jer ne može - rekao je Vučić, komentarišući rat u Ukrajini i dodao da će pritisci na Srbiju biti jači.

Predsjednik je rekao da će se nastaviti laži poput onih da Srbija izvozi oružje u Rusiju.Vučić je rekao da već godinama sluša priče o izolaciji Srbije.

- Srbija nikad nije izolovana niti možete da je izolujete jer vodimo ozbiljnu i odgovornu politiku, ali situacija nije laka - rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da Srbiji sledi najteži period do sada.

Poziv Makrona i Šolca

- Očekujem da se mnogo toga rješava u narednih mjesec dana - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su ga u Moldaviji pozvali Makron i Šolc.

- Pozvali su me i ja sam bio veoma ljut na tom sastanku jer su od mene tražili nešto što je nemoguće. Kako je moguće da to tražiti od nas? Tražite da se po peti put ispunjava uslov iz Briselskog sporazuma o učešću na izborima, ali ovo neće da isporučite. Dan poslije toga nije samo to uslov, rekli su da će albanski gradonačelnici podnijeti ostavke, a on neće - rekao je Vučić.

- Tako vas dovode liniju po liniju, ovi im podilaze i u svakom trenutku kažu da su spremne sankcije protiv Srbije. To su rekli tri puta - rekao je Vučić i dodao da se "oni plaše Kurtijevih botova".

- Kada očekujete da ćete da čujete nešto principijelno nema tu nikakvih principa i pravila - rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da narednih dana i sedmica očekuje najteže pritiske do sad.

- Pokušat ćemo da očuvamo svoju poziciju, hoćemo li uspjeti ili ne, vidjet ćemo. Politika mora da ima svoje principe - rekao je Vučić da će Srbija pokušati da odbrani pravednost i istinitost naše politike.

Poruka za penzionere

Predsjednik je zamolio penzionere da obavezno uzmu penzionerske kartice.

- Penzioneri, uzmite penzionersku karticu, važno je, radimo da obezbijedimo popuste u velikim trgovinskim lancima, uz najveće povećanje penzije - rekao je Vučić.