Milanović: Skupit ćemo i mi 100 Grka pa ih zamijeniti za Bad Blue Boyse

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović rekao je u utorak da se iza slučaja Dinamovih navijača koji su gotovo dva tjedna pritvoreni u grčkim zatvorima „krije politička farsa“ i da Vlada RH tu ne može mnogo učiniti.

Masovna retalijacija

- Vladi nije jednostavno, premijer je nakon nekoliko dana rekao tačno isto ono što sam i ja. I njemu je sumnjivo. Čekamo da vidimo za što ih se točno tereti. Ne mogu te bez pravne osnove držati lišenog slobode. To je jedan od temelja evropskog kontinentalnog prava, ta sloboda - rekao je Milanović.

- Taj habeas corpus je u slučaju ovih naših baraba, ali samo baraba, zasad gubo prekršen, to ja ne vidim kao vladavinu prava, ne kao jednu masovnu retalijaciju prema jednoj etnički obojenoj skupini, oni su tamo skupili sve hrvatske navijače i strpali ih u zatvor - odgovorio je Milanović na upit novinara je li zadovoljan angažmanom izvršne vlasti oko hrvatskih državljana koji su u zatvoru u Grčkoj.

Milanović to ne vidi kao vladavinu prava nego kao „jednu masovnu retalijaciju prema jednoj etnički, odnosno državljansko obojenoj skupini“, javila je Hina.

- Kao što sam već rekao, u tih pet dana treba odvojiti žito od kukolja, nakon toga one koji su krivi osudi, a ostale pusti doma, uz nekakvu prekršajnu kaznu. Ovo je politička farsa u kojoj Vlada mora stvoriti dojam da je učinila sve što eventualno može, a ne može puno - ustvrdio je.

Tretiraju ih kao ratne zarobljenike

Nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković otputovao u Atinu gdje se susreo s grčim kolegom, dok su ministar pravosuđa Ivan Malenica i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman posjetili navijače u zatvoru, Milanović ponavlja da se iste tretira kao ratne zarobljenike te se prema njima vrši kolektivna kazna.

- Pa onda neka ih tretiraju prema pravilima ratnog prava, pa ćemo zamijeniti ljude, skupit ćemo mi sto Grka - rekao je.

Predsjednik Republike Hrvatske smatra da je prošla faza u kojoj je Grčka trebala pokazati da je pravna država. Uz to, napominje da stotinjak navijača koji su otputovali u Atenu uoči utakmice AEK-Dinamo nije imalo namjeru lišiti nekoga života.

- To mislim da je nedokazivo, jer sam siguran da u to nitko nije išao s namjerom. Drugim riječima, to je čista politika, na to smo navikli iz tih dijelova Europe i tu Vlada nije mogla učiniti ništa, ali to treba javno reći - izjavio je Milanović.