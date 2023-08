Eksplodirala naprava u domu za starije u Dugom Selu: Dvije osobe poginule

U Zagrebačkoj ulici u Dugom Selu danas poslijepodne došlo je do eksplozije u kojoj su poginule dvije osobe. Poginuli su muškarac i žena. Jedna osoba je teško povrijeđena.

Operacija ranjenog trajala satima

Kristijan Ćupurdija, dežurni kirurg u KB-u Dubrava, dao je izjavu za HRT nekoliko minuta nakon što je završila teška operacija povrijeđenog muškarca, koja je trajala oko tri sata.

Rekao je da je muškarac dovezen s teškim tjelesnim povredama uzrokovanim eksplozijom. Evidentirali su povrede stomaka i gornjih ekstremiteta, nakon čega su išli na operaciju.

- Zbrinuli smo povrede. Pacijent će biti smješten u intenzivnu - dodao je.

Ćupurdija je rekao da je teško reći kolike su šanse za oporavak.

- Veliki je gubitak krvi, a to sve skupa ima posljedice na čitav organizam. Moramo sačekati dan-dva da vidimo kako će to sve skupa ići - rekao je Ćupurdija.

Isključuje se bilo kakav napad izvana ili teroristički čin

Načelnica PP Dugo Selo Davorka Markota rekla je u izjavi za novinare da ne mogu govoriti o eksplozivnoj napravi niti o uzroku dok se uviđaj ne završi.

- Isključuje se bilo kakav napad izvana ili teroristički čin ili nešto slično. Događaj se dogodio unutar porodične kuće, a o samom uzroku ćemo govoriti po završetku uviđaja - rekla je Markota, prenosi Index.hr.

Gradonačelnik: Nisam ni znao da tu žive stariji

Gradonačelnik Nenad Panian, koji također živi u komšiluku, novinarima je rekao da je u objektu živjelo ukupno pet ljudi. Preostalih dvoje zbrinuti su preko socijalne službe.

- Došlo je do eksplozije eksplozivne naprave. Dakle, nije plin - rekao je Panian, prenosi HRT.

Na pitanje novinara je li mu ikad šta bilo sumnjivo rekao je da nije ni znao da ondje žive starije osobe. Novinari su ga pitali i kako to da kao gradonačelnik ne zna da u njegovom gradu postoji objekt koji pruža udomiteljske usluge starijim ljudima.

- Grad ima 22.000 stanovnika, ne znam baš sve - rekao je, dodajući da ne zna ni je li to bio legalan posao.

- Ne znam, to nije posao gradonačelnika. Mi ne izdajemo dozvole za to, ali sad ćemo vidjeti šta je to bilo. Istina, ja nisam znao da oni imaju nekoga u toj kući, ne komuniciramo previše - rekao je Panian.

Rekao je i da se vlasnik objekta bavi stolarijom te da je i njemu nekad davno napravio vrata u ordinaciji (Panian je inače stomatolog).

Što se tiče ilegalnog oružja, Panian je rekao da je u Dugom Selu "dosta stanovnika iz rata". Rekao je da se prelako dolazi do oružja te da je "psihička situacija u svijetu nakon korone i rata drugačija".