Nevrijeme u komšiluku: Vozila u blizini mora "zaplivala"

Vatrogasci na području Umaga i Poreča imali su više od trideset intervencija, najčešće zbog ispumpavanja vode nakon nevremena, ali veće štete nisu zabilježene i niko nije stradao, kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac za Hinu.

- Intervencija vatrogasaca je bilo podosta, no uglavnom se radilo o ispumpavanju vode te uklanjanju grana sa saobraćajnica. Na nekim dionicama na području Umaga, Buja, Novigrada i Poreča došlo je do sitnih odrona, ali oni nisu bili tolikih razmjera da bi bio obustavljen promet - rekao je Kozlevac.

Prema podacima istarskog meteoportala Istramet, na dijelu zapadne Istre palo je lokalno i do 100 milimetara kiše, a središte ciklone je u Ligurskom moru. Na području Umaga je palo više od 60 mm kiše, a u dva sata zabilježeno je čak 10 hiljada munja, prenosi Hina.

U Puli se podigao nivo mora pa su automobili u prvom redu do mora „lagano zaplivali“, a istovremeno je izražen i kišni val uz prolazno izražen vjetar zabilježen na potezu od Poreča do Umaga, gdje je palo do 25 mm kiše.

Ističe se da se u nastavku dana očekuje slično vrijeme, a usljed približavanja ciklonalnog centra tek se očekuje nestabilnost.