Milatović nezadovoljan: Vladu bih pravio drugačije od Spajića, izostali jasni principi

Predsjednik Crne Gore i zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad Jakov Milatović rekao je da je toj državi potrebna vlada što prije, ocijenivši da bi proces formiranja izvršne vlasti trebalo da krene od onoga što je izborna volja građana.

Planirana dinamika

- Iz medija vidim da taj proces ne ide planiranom dinamikom, mislim da je Crnoj Gori potrebna vlada što prije - rekao je on u gostovanju na TVCG.

Kazao je, između ostalog, da je sa mandatarom i liderom PES-a Milojkom Spajićem posljednji put razgovarao tokom formalnih konsultacija na Cetinju.

Ponovio je da je velika odgovornost na mandataru i partijama koje su učestvovale u pregovorima. "Proces mora biti transparentan, inkluzivan... To do sada nije bio slučaj, koliko vidim iz medija", dodao je.

Kazao je da su građani "umorni od mnogih stvari".

- Ako se ovako nastavi vođenje politike, na narednim izborima će biti još manja izlaznost - ocijenio je.

Pokazati širinu

Milatović je rekao da je na političkom subjektu koji pobjeđuje dodatna odgovornost da pokaže širinu, jer se "jedino širinom može osigurati politička stabilnost".

- Mislim da su izostali iz ovog procesa jasni principi formiranja vlade, jasna struktura kako bi ona trebalo da izgleda. Čini mi se da se opet krenulo s kraja i da smo kao građani bili svjedoci nepristojnog političkog potkusurivanja određenim resorima. Proces formiranja vlada treba da krene od onoga što je izborna volja građana i programa koje bi ta vlada trebalo da ostvari, i naravno strukture vlade koja je optimalna kako bi se došlo do tih programa - naveo je on.

Na pitanje da li koalicija "Za budućnost Crne Gore" treba da bude dio vlade odgovorio je kako misli da "put koji je trasiran treba da bude dodatno realizovan".

- Mislim da u tom smislu treba, naravno, na programskim principima pozvati konstituente, ovdje mislim i na konstituente koalicije ZBCG, GP URA i sve druge partije, i partija manje brojnih naroda, kako bi se velikom većinom opet ostvarili ciljevi o kojima smo razgovarali, ali ne nauštrb nekih od tih ciljeva. Da ja pravim vladu, pravio bih je na taj način, postavljajući jasne principe koji se tiču kontinuiteta spoljne politike Crne Gore. Ali ne one gdje je ona inferiorna u odnosu na mnoge stvari, nego Crne Gore koja je kredibilna članica, partner NATO alijansi, koja istinski želi da postane članica EU, da ima dobrosusjedske odnose, koja ima vladu, koja želi da nastavi da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije... - kazao je Milatović

Rekao je da su građani željni pravde i da nisu ispunjena očekivanja u tom pogledu, ističući da je potrebna reforma pravosuđa.

"Trebalo je da obojica budemo malo zreliji"

Milatović je rekao da odluka o formiranju vlade nije laka i da razumije Spajića i druge političke subjekte.

- Siguran sam da imamo isti cilj - bolja Crna Gora, Crna Gora jednakih šansi, Crna Gora u EU, konačno država prava i pravde... Ali dozvolite da se razlikujemo u načinu kojim se dolazi do tog cilja. Tu očigledno imamo neke različite poglede. Ne kažem da su toliko drugačiji, ali se jedna nova vrijednost može ipak naći kroz dijalog - naveo je on.

Rekavši da je sa Spajićem posljednji put razgovarao tokom formalnih konsultacija na Cetinju, kazao je da je "vjerovatno trebalo da razgovaramo malo više".

- To vjerovatno govori da je obojica trebalo da budemo malo zreliji i više razgovaramo oko nekih stvari. Generalno, nedostatak komunikacije je ključ mnogih problema, ne samo u Crnoj Gori - ukazao je.

Na Spajiću je, kako je rekao, da predloži Vladu ukoliko ima većinu. "Tu su stvari jasne, on je odgovoran i to je to. Mogu da se slažem sa tim ili ne, vrlo sam jasno rekao na koji način bih ja usmjeravao proces kad bih ga u potpunosti vodio", dodao je.

Smatra da bi Spajić malo više trebalo da razmišlja o smislenoj strukturi vlade, programskim principima, da bi ona trebalo da bude politički stabilna...

- Siguran sam da je on dobronamjeran kad je u pitanju Crna Gora i da ima kapaciteta da te neke stvari uradi - kazao je on.

"Ni na koga nisam pokušao da utičem, niti ću"

Povodom optužbi odbornice PES-a iz Pljevalja Tamare Rosić da pokušava preuzeti partiju, Milatović je kazao da ne bih volio da je ona "instruisana određenim ljudima iz Podgorice".

- Svako ima pravo na svoje mišljenje. Volio bih da me je nazvala i da razgovaramo o tom stavu. Ni na koga nisam pokušao da utičem, niti ću. Ovih dana se vrlo često mijenjaju teze. Mnogi iz PES-a, nažalost, mijenjaju teze, to nije dobro, ali sam uvjeren da PES ima dovoljno demokratskog kapaciteta da iz ove situacije izađe dodatno jači - kazao je on.