Portal Telegraf.rs predstavio nove urednike u njihovom timu

Portal Telegraf.rs proširio je svoj urednički tim i dobio veliko pojačanje. Pridružili su im se Tanja Urošević kao noćni urednik, Ivana Anđelković kao urednik na rubrici vijesti i Andrija Ivanović kao urednik portala Telegraf nauka.

Telegraf.rs kontinuirano razvija svoj portfolio, godinama svojim čitaocima daje brze, tačne i kvalitetne informacije, a kako bi nastavili u tom ritmu, nova energija i veliko iskustvo troje kolega učinit će da budu još bolji.

- Telegraf.rs je portal koji ima cilj da bude najbolji i najčitaniji u Srbiji i regionu. Da bismo ostvarili ove ambiciozne ciljeve i našim čitaocima pružili najbrže, najtačnije i najdetaljnije vijesti, dužnost nam je da u našoj redakciji rade najbolji urednici i novinari. Naša nova pojačanja, Tanja, Ivana i Andrija, spadaju u sam vrh profesije, kako po kvalitetu, tako i po ljudskim osobinama. Uz njih, Telegraf.rs će biti jači i kvalitetniji portal, a naši čitaoci mogu da očekuju velike stvari - rekao je izvršni direktor i glavni urednik Igor Ćuzović.

Tanja Urošević - noćni urednik

Tanja Urošević, novinarsku karijeru, kao student, počela je u lokalnom radiju u Staroj Pazovi i kući "Politika" u "Sportskom žurnalu" (12 godina). Zatim slijede "Glas javnosti" (dvije godine, novinar političke i urednik izdanja za RS) i "Blic" (13 godina) u kojem je u štampanom izdanju uređivala regionalna izdanja, potom se našla na poziciji noćnog urednika na portalu Blica. Kraći period provela je i u "Medijskoj mreži" i "Adrija mediji" (Kurir). Urednik je nekoliko knjiga i zbirki pjesama i autor monografija koje su vezane za tematiku iz njenog rodnog kraja (Srem i Vojka).

- Dolazak u Telegraf.rs za mene je izazov, a kako je Telegraf postao moćna medijska platforma, sa jako snažnim sajtom i društvenim mrežama, vjerujem da će ta trka za sam vrh srbijanskog interneta biti još uzbudljivija. Telegraf se pozicionirao kao medij koji prvi ima pouzdane informacije o aktuelnim događajima, a kome su provjera i činjenice šta se upravo dešava, uvijek na prvom mjestu, zbog čega je ovo izvor informacija na koji možete da se oslonite kako biste u realnom vremenu dobili kompletnu sliku o najvažnijim dešavanjima. Uz još više ekskluzivnih priča, po čemu se Telegraf i izdvaja od ostalih medija, vjerujem da je i sam vrh moguć. Svjesna sam koliku odgovornost imam u timu koji je postao trend na medijskom nebu, ali i spremna da sa novim, mladim ljudima, slijedim strategiju kompanije koja teži unapređenju digitalne ponude - rekla je Urošević.

Ivana Anđelković - urednik na rubrici vijesti

Ivana Anđelković, svoju novinarsku karijeru gradila je 14 godina u kontinuitetu u dnevnom listu "Blic", istovremeno na više rubrika i u više izdanja. Dnevna informativa, društvo, zdravstvo, obrazovanje, ekonomija, reportaže, hronika, životne priče, kao i sva magazinska izdanja kompanije Ringier (Axel Springer). Kako je istakla, čitaoci portala Telegraf.rs od nje mogu očekivati kvalitetan sadržaj, brze i tačne informacije.

- Novinarstvo se uči godinama i potrebno je vrijeme, dobri učitelji i mentori da bi neko postao kvalitatan novinar, a kasnije i urednik, upravo onako kao što je ljekaru potrebno vrijeme da bi postao vrhunski hirurg. Ne može se postići kvalitet bez ozbiljnog rada i posvećenosti poslu. Konkretno, moje iskustvo je ogromno, i posebno mi je drago što se odvijalo korak po korak, u prvim godinama od dopisničkog posla, učenja rada na terenu, pa kasnije do ozbiljnih tema, ekskluzivnih informacija i naslovnih strana. Najveći izazov za sve nas bio je u doba epidemije, to je na neki način bio i test, a kada je bilo najteže bila sam jedan od stubova nosača u poslu, što me danas čini posebno ponosnom. Iz ove perpektive, u svojoj karijeri ništa ne bih mijenjala, radila sam vrijedno i marljivo, te je urednička pozicija došla u pravo vrijeme, a posebno mi je drago što se to desilo na portalu Telegraf.rs. Volim izazove i konkurenciju, ali i da pobjeđujem. Ukazano mi je veliko povjerenje, i dat ću sve od sebe da to opravdam - izjavila je Anđelković.

Andrija Ivanović - urednik rubrike Nauka

Andrija Ivanović, rođen je 3. avgusta 1980. u Majdanpeku, gdje je i odrastao. Karijeru je započeo u Glasu javnosti 2004. godine kao novinar na rubrici Beograd, pa na Društvu, a zatim kao urednik Kulture. Nakon toga je, od 2008. do 2010, radio u Blicu kao urednik- redaktor, zatim u Pravdi od 2010. do 2012. kao urednik Svijeta i izvršni urednik. U Kuriru je bio od 2012. i to prvo kao noćni urednik, pa urednik na Društvu, a zatim urednik Planete i šef deska. Bavi se pisanjem poezije i proze. Objavio je zbirku pjesama „Paklena runda“, za koju je dobio nagradu „Mladi Dis“.

- Odluku da dođem na novi portal Telegraf Nauka donio sam zato što vjerujem da je u eri opšte sumnje u osnovne naučne postulate za društvo u kome živimo veoma važno popularisati nauku i povratiti povjerenje u nešto suštinski važno, nešto što naše živote čini boljim. Tokom više od 19 godina karijere u novinarstvu i u nekim drugim medijima sam učestvovao u stvaranju naučnih sadržaja, ali je Telegraf odlučio da im posveti mnogo više prostora i da na značaju. Želim da kroz vijesti o najnovijim naučnim dostignućima i istraživanjima, kao i intervjue sa našim i svjetskim naučnicima, ali i različite analize pružimo čitaocima jedan drugačiji sadržaj od onog koji trenutno postoji - rekao je Ivanović.