Vučić: Nisam siguran da će zapadni Balkan biti u EU do 2030. godine

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je danas u Skopju da su izjave o prijemu država regije zapadni Balkan u Evropsku uniju (EU) do 2030. godine "lijepe želje" i da ne želi rušiti ambiciju i optimizam drugih ali kako nije siguran da će tako biti.



- Razgovarali smo o evropskoj budućnosti, kod nekih je veći entuzijazam, kod nekih je manji. Današnji dan je protekao u konstruktivnoj raspravi, nije bilo velikih svađa i tučnjava jer smo Priština i mi ostavili svoje probleme za sastanak u Briselu u četvrtak - izjavio je Vučić nakon sastanaka šefova država sudionica procesa Brdo-Brioni u Makedoniji.

Uspostavljanje zelenih linija

Predsjednik Srbije je, nakon razgovora na sastanku čiji su domaćini predsjednici Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Slovenije, Stevo Pendarovski, Zoran Milanović i Nataša Pirc Musar, izjavio da je s liderima razgovarao o odnosu samog zapadnog Balkana prema EU, prenosi Beta.

- Što je to što možemo tražiti, od različitih inicijativa prema cijeloj Evropi do uspostavljanja zelenih linija do zajedničkog tržišta. U deklaraciji piše članstvo u EU što ranije, a najkasnije do 2030. to su lijepe želje ali tko sam ja da rušim optimizam kod drugih i umanjujem njihovu ambiciju. Super ako tako bude a hoće li biti, nisam siguran - rekao je Vučić.

Suverena zemlja

Vučić je izjavio danas da po pitanju sankcija Srbija odlučuje sama kao suverena zemlja i da se po tome razlikuje od Kosova.

- Što se tiče sankcija, o sankcijama odlučujemo mi sami kao suverena zemlja i u tome se razlikujemo od Prištine, ne po pitanju Rusije, Ukrajine, ne znam čega već po pitanju toga tko jeste suverena zemlja, a tko to nije i nikada neće biti - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Skopju.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara o tome što očekuje na sastancima u Briselu po pitanju Kosova, rekao kako očekuje da će sastanci biti teški, jer prema njegovim riječima, nijedan nije bio lak.

- To nije zato što razgovaramo s Albinom Kurtijem, već zato što razgovaramo s predstavnicima Bruxellesa, za koje znate da što god oni rekli, uvijek će podržavati nezavisnost Kosova na jedan ili drugi način - istaknuo je Vučić.