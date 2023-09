Tunel prokopan ispod Višeg suda u Podgorici vodi do stana zgrade preko puta

Informaciju "Vijesti" je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić koji je kazao da tunel vodi do stana u blizini Suda.

Adžić je novinarima kazao da je ovaj događaj neka vrsta napada na sistem i državu.

- To je i nešto što smo mi najavljivali u prethodnom periodu da može da se desi, a to je da neki ljudi koji se pominju već duži vremenski period kao negdje nosioci buduće vlasti imaju određene vrste veza sa kriminalnim strukturama, što je svakako nakon intenzivne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije koja je prepoznata od strane građana u prethodnih godinu i po dana, rekao bih malo poljunjana i negdje se dao vjetar u leđa onim kriminalnim strukturama da može doći do situacije da se sve vrati na onaj period kada su Crnom Gorom vladale kriminalne strukture - kazao je Adžić.