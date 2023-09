Milatović: Prokopavanje tunela do Višeg suda je udar na institucije sistema i pravosuđe Crne Gore

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je u četvrtak kako je prokopavanje tunela do Višeg suda u Podgorici udar na institucije sistema i pravosuđe Crne Gore te je pozvao mjerodavne na rasvjetljavanje ovog slučaja.

Crnogorska policija traga za šest osoba koje se sumnjiče za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici a u tom je gradu pronašla i kombi za koji se pretpostavlja da su ga koristili osumnjičenici.

Rasvijetliti slučaj do kraja

- Očekujemo od svih nadležnih institucija da se odgovorno odnese i slučaj rasvijetle do kraja. Ja se nadam da ovo neće biti slučaj o kojem javnost neće u potpunosti saznati cijelu sliku - kazao je Milatović.

Crnogorski premijer Dritan Abazović potvrdio je da je za kopanje tunela ispod Višeg suda osumnjičeno šest osoba, iz sigurnosnih službi se doznaje da nije riječ o građanima Crne Gore.

Tunel koji je prokopan iz jedne obližnje zgrade do depoa Suda prema pisanju podgoričkih medija, dugačak je 30, odnosno 40 metara.

"Za rubriku vjerovali ili ne"

- Nevjerovatno je da Viši sud nije mogao u arhiv postaviti kameru, to košta oko sto eura mislim, da ima video nadzor. Kako taj arhiv izgleda, to je za rubriku vjerovali ili ne. Isto tako izgleda i arhiv u Vrhovnom tužiteljstvu. To je veliki institucijski problem - kazao je Abazović za Radioteleviziju Crne Gore.

Na zgradi Višeg suda u Podgorici posljednjih mjeseci obavljaju se rekonstrukcijski radovi, a taj dio Podgorice je premrežen tunelima iz ranijeg razdoblja. U arhivu su se čuvali dokumenti iz istraga, materijali zaplijenjeni tijekom istraga, te značajna količina droge oduzete u policijskim akcijama.