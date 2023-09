Kurti tvrdi: Lajčak i Vučič djeluju koordinisano

Premijer Kosova Albin Kurti kazao je u ponedjeljak u Prištini kako postoji koordinacija između posebnog izaslanika Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića jer je Lajčak tokom posljednjeg susreta u Briselu zauzeo jasan stav protiv Kosova općenito i to posebno protiv Sporazuma o normalizaciji odnosa.

Kurti je na konferenciji za medije optužio Lajčaka da se "pozicionirao" protiv Kosova te dodao kako njemu izgledalo kao da "postoji koordinacija" između predsjednika Srbije i Lajčaka o kreiranju alternativnog scenarija u kojem se polovina dogovora ne bi provela.

Međusobno priznavanje

- Idućih dana ću svakako imati sastanke sa svim međunarodnim faktorima koji su prihvatili državu Kosovo i koji nam žele pomoći i podržati nas u demokratskom državotvornom, društveno-ekonomskom razvoju, ali i s međunarodnim priznanjima, a posebno oko normalizacije odnosa sa Srbijom. Sada imamo rješenje: to je Osnovni sporazum i de facto međusobno priznanje - rekao je Kurti.

Odgovarajući na novinarski upit hoće li tražiti da Lajčak bude smijenjen s pozicije posebnog izaslanika, Kurti je rekao kako Lajčak ne odgovora njemu već da on izvještava Evropsku komisiju, Evropsko vijeće i Evropski parlament.

- Vjerujem da je ono što smo rekli posljednjih dana, a posebno danas, više nego dovoljno da on odgovara tamo - kazao je Kurti u izjavi za medije u Prištini.

Posebni izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak kazao je da je EU očekivala bolji ishod najnovije runde dijaloga koja je održana prošle sedmice u Briselu i da će o idućim koracima dalje razgovarati s evropskim i američkim partnerima.

Idući koraci

- Stanje u dijalogu zajedno s napetom situacijom na sjeveru Kosova bit će predmet predstojećih strateških razgovora s našim američkim i evropskim partnerima kako bi se utvrdili naši idući koraci - napisao je Lajčak u svom sedmičnom osvrtu na Facebooku.

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Žozep Borelj (Josep Borrell) optužio je u četvrtak kosovskog premijera Albina Kurtija da nije spreman prihvatiti kompromisni prijedlog o tome kako pristupiti provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom.

No kosovski premijer drži da ne može prihvatiti da formiranje Zajednice općina sa srpskom većinom bude preduvjet za provedbu sporazuma o normalizaciji odnosa i da je prije toga potrebno postići suglasnost o planu provedbe toga sporazuma.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je u nedjelju kako očekuje nove pritiske na Srbiju od evropskih i američkih čelnika nakon propalih pregovora na sastanku o dijelogu između Kosova i Srbije.

"Sad će nešto novo smisliti"

- Sad će nešto novo smisliti, samo čekam što je to novo što će smisliti. Oni se u biti slažu sa svim onim što radi Albin Kurti, a ovo sa zajednicom srpskih općina im je "must do it" jer je potpisano prije deset godina i zato što mi insistiramo na tome, i nećemo bez toga, a Kurti to neće da prihvati. I sad ne znaju kako izaći iz toga, a smislit će nešto da smo mi krivi, nije važno šta - rekao je Vučić gostujući na TV Pink.

Nakon prošlosedmičnog sastanka Vučića i Kurtija, u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa, Evropska unija saopćila je da će se zbog neuspješnih pregovora konzultirati sa zemljama članicama i SAD-om o sljedećim koracima.