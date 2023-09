Vučić: Još uvijek nećemo uvoditi sankcije Rusiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Njujorku da Srbija još neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji iako na tome zapadni lideri i dalje insistiraju i, kako je rekao, ne propuštaju priliku da mu drže pridike zbog čega bi to Srbija morala da uradi.

Vučić je novinarima u Njujorku, gdje predstavlja Srbiju na Generalnoj skupštini UN, izjavio da mu predstoji sastanak na kojem će mu visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Žozep Borelj i ostali zvaničnici EU držati pridike o potrebi da se Srbija pridruži zemljama koje su uvele sankcije Ruskoj Federaciji.

Fer i odgovorna politika

- Saslušat ću ih i ponoviti da Srbiju vodim ja i da kao njen predsjednik sa tim još nisam saglasan. Kada budem shvatio da više ne možemo, više nećemo. Ali, već godinu i sedam mjeseci mi vodimo takvu politiku, koja je fer i odgovorna, jer znamo kako smo mi prolazili sa sankcijama. Što bismo mi onda u tim stvarima učestvovali - rekao je Vučić.

Govoreći o Kosovu, Vučić je ukazao da je predsjednik SAD Džozef Bajden u svom današnjem govoru na Generalnoj skupštini UN istakao da je najvažniji princip teritorijalni integritet, da je na drugom mjestu suverenitet, a da su ljudska prava tek na trećem mjestu.

- Ja ću i njega i Analenu Berbok, koja je to također isticala, podsjetiti da SAD i Njemačka ne stoje uvijek uz Povelju UN i da to, prije svega, nisu činile 1999. godine, kada je 19 najjačih država tuklo jednu slabašnu zemlju na Balkanu, ali i i dalje ne poštuju principe i dokumenta UN, uključujući i Rezoluciju 1244 - naglasio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zašto je EU promijenila svoj raniji stav da je za propast posljednje runde dijaloga u Briselu odgovoran premijer Kosova Aljbin Kurti i da se sada pominju "dvije strane", Vučić je rekao da nije došlo do poistovjećivanja odgovornosti Beograda i Prištine, iako je to tražilo devet zemalja.

- To su zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova i one su tražile da EU uravnoteži stav. Reč je o državama koje nas smatraju krivim zato što uopšte postoji problem Kosova - rekao je Vučić.

Promjena raspoloženja

Govoreći o dosadašnjem toku Generalne skupštine UN, Vučić je ukazao da je zanimljivo da je predsjednik Brazila Lula nakon svog nastupa dobio veći apluz nego Bajden po završetku svog govora.

- To se do sada nije dešavalo. Ne govorim to zato što to nekome posebno znači osim da se vidi mala promjena raspoloženja kod afričkih i azijskih zemalja, kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje - rekao je Vučić.

On je istakao da je tokom boravka u Njujorku imao veoma važne sastanke sa brojnim liderima, počev od njemačkog kancelara Olafa Šolca, preko predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, sa kojim razgovarao o regionalnim i svim drugim važnim pitanjima, do predsjednika Evropskog vijeća Šarla Mišela, navodeći da je sa njim imao dug i odgovoran razgovor.

Vučić je najavio da ga čekaju i drugi važni susreti poput sastanka sa liderima zemalja zapadnog Balkana i razgovor sa potpredsjednikom Kine Han Žengom.

- Za nas je to izuzetno važan razgovor, jer uskoro idemo u Kinu i očekujemo da potpišemo ugovor o slobodnoj trgovini. To drastično mijenja naše odnose, jer imamo mnogo ugovora o projektima sa njima da potpišemo - naglasio je Vučić.